"Арсенал" деклассировал "Челси"

Кай Хаверц и Деклан Райс "Арсенла" подтвердил свои чемпионские амбиции в дерби против "Челси", огорчив своего соседа по Лондону пятью безответными голами.

Относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Такехиро Томиясу и Томас Партей появились вместо Якуба Кивера и Габриэля Жезуса.

"Синие" из-за болезни недосчитались Коулп Палмера. Вместо него, Тиаго Силвы, Трево Чалобы и Мало Гюсто вышли Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси и Алфи Гилкрист.

"Арсеналу" потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Деклан Райс смело пошел на защитников, которые принялись пятиться, а когда достиг штрафной, то отдал левее на Леандро Троссарда, который подработал мяч и пробил между ног голкиперу "Челси" Джордже Петровичу — 1:0.

Хозяева чувствовали себя уверенно, принявшись искать второй гол. Гости впервые ответили только на 19-й минуте, когда после розыгрыша углового и скидки Дисаси махнул ногой мимо мяча.

Спустя пять минут Габриэль Магальяэс, прерывая прострел Николаса Джексона, срезал мяч в штангу своих ворот.

Несмотря на отдельные выпады "синих", "канониры" имели значительное игровое преимущество и за первый тайм нанесли 13 ударов. Пару раз Петрович по-настоящему спас свою команду.

Второй тайм "Арсенал" начал со штурма. Петрович совершил еще пару сейвов, но на 52-й минуте оказался бессилен остановить удар Бена Уайта по отскочившему мячу с угла вратарской — 2:0.

А на 57-й минуте хозяева сделали счет крупным. Мартин Эдегор со своей половины поля вырезал передачу вперед на Кая Хаверца, который ворвался в штрафную с защитником на плечах и пробил с касанием Петровича — 3:0.

"Челси" не подавал признаков жизни и на 65-й минуте пропустил четвертый гол. Букайо Сака вошел в штрафную с правого фланга, отдал передачу на Хаверца, а Кай свободно обработал мяч в районе 11-метровой отметки и поразил ворота — 4:0.

На 70-й минуте свой дубль оформил и Уайт. Эдегор "черпаком" забросил мяч на правый край штрафной, а Бен в касание закинул снаряд в ворота — 5:0.

Далее последовали многочисленные замены, что успокоило игру. "Канониры" полностью контролировали ситуацию на поле и при большом желании могли забить еще, но решили прекратить избиение лежачего.

"Челси" был неплох в первом тайме, пропустив только один гол и несколько раз остро огрызнувшись. Но после перерыва "синие" просто посыпались, доказав, что "Арсенал" является командой из другой весовой категории.

"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2024 23:55

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 24.04.2024 00:38 # v-0987654321
    Короче Пидарастерке до гланды засовываешь болт свой,а там кхххохол кхххохол и слюни


    сечете ?;)

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  2. jack-4poker 24.04.2024 00:37 # jack-4poker
    одмен то как преисполнился, словно сам в гей-дерби победил

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  3. arsnwenger 24.04.2024 00:35 # arsnwenger
    наказали голубых педерастов только 5-0 а могли и 10 там очко огромное зашло все

    Хуелси88 соси дальше

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  4. v-0987654321 24.04.2024 00:33 # v-0987654321
    Пенсы ани так Лахи прям как Хахлы

    Ахахахаха цитата на векаааа

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  5. gooner56 24.04.2024 00:23 # gooner56
    здарова синие педики

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  6. ravshan-sekas 24.04.2024 00:21 # ravshan-sekas
    я таки понимас щто мяурисио пекорино бирещ корни шуквумэко на следушам шампанионовскаму сисону. мудрик рищений,я адобрямс

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  7. hachidlo 24.04.2024 00:20 # hachidlo
    Шестидолларовое винишко сегодня не пригодилось, зря красные портовые сжимали свои брелочки. В следующий раз, портовые братья, в следующий раз!

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  8. ravshan-sekas 24.04.2024 00:15 # ravshan-sekas
    ах ах ах 2.65 икщи у саднипривадни клупо.а забись 5 против падопитнаму саставо "Челси" .атскок всиго сисону

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  9. arsapsih2024 24.04.2024 00:14 # arsapsih2024
    пенсы такие пенсы

    ради этого стоило здесь зарегистрироваться снова, лошарыыыыы)))

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  10. dexter 24.04.2024 00:13 # dexter
    Сегодня день тотального унижения хохлов и пинсов. Хотя это одно и то же.

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  11. charmk 24.04.2024 00:13 # charmk
    разобрали как лего

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  12. superperez101 24.04.2024 00:09 # superperez101
    Тотальный разъёб залупенской помойки.

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  13. kukuruzko 24.04.2024 00:09 # kukuruzko
    как со свиньи блеать.

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  14. v-0987654321 24.04.2024 00:07 # v-0987654321
    Axaxaxaxa пердааааакси


    я же вам сегда напоминаю,Ишакси - это самый конченный клуб

    Арюююююю – хрюююююююю

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  15. brown-ale 24.04.2024 00:07 # brown-ale
    Без Палмера Челси сейчас шел бы в зоне вылета.

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  16. satellite 24.04.2024 00:06 # satellite
    членси говнецо пенсы глиномесы

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  17. takernotagiver 24.04.2024 00:03 # takernotagiver
    Реализация подкачала, конечно. Могли и больше забить

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  18. chelsiukpro 24.04.2024 00:03 # chelsiukpro
    Заднеприводные вы не радуйтесь сильно, Тотенхэм точно небудет дарить очки вам! Они в ЛЧ хотят. Смотрите сильно не перестарайтесть здесь!

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  19. ruchinski 24.04.2024 00:01 # ruchinski
    виноват Поттер

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  20. bembo 24.04.2024 00:01 # bembo
    браво гунерасто4ки, обыграли 3ий состав императоров после изнурительного полуфинала.

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