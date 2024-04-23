"Арсенал" деклассировал "Челси"
"Арсенла" подтвердил свои чемпионские амбиции в дерби против "Челси", огорчив своего соседа по Лондону пятью безответными голами.
Относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Такехиро Томиясу и Томас Партей появились вместо Якуба Кивера и Габриэля Жезуса.
"Синие" из-за болезни недосчитались Коулп Палмера. Вместо него, Тиаго Силвы, Трево Чалобы и Мало Гюсто вышли Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси и Алфи Гилкрист.
"Арсеналу" потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Деклан Райс смело пошел на защитников, которые принялись пятиться, а когда достиг штрафной, то отдал левее на Леандро Троссарда, который подработал мяч и пробил между ног голкиперу "Челси" Джордже Петровичу — 1:0.
Хозяева чувствовали себя уверенно, принявшись искать второй гол. Гости впервые ответили только на 19-й минуте, когда после розыгрыша углового и скидки Дисаси махнул ногой мимо мяча.
Спустя пять минут Габриэль Магальяэс, прерывая прострел Николаса Джексона, срезал мяч в штангу своих ворот.
Несмотря на отдельные выпады "синих", "канониры" имели значительное игровое преимущество и за первый тайм нанесли 13 ударов. Пару раз Петрович по-настоящему спас свою команду.
Второй тайм "Арсенал" начал со штурма. Петрович совершил еще пару сейвов, но на 52-й минуте оказался бессилен остановить удар Бена Уайта по отскочившему мячу с угла вратарской — 2:0.
А на 57-й минуте хозяева сделали счет крупным. Мартин Эдегор со своей половины поля вырезал передачу вперед на Кая Хаверца, который ворвался в штрафную с защитником на плечах и пробил с касанием Петровича — 3:0.
"Челси" не подавал признаков жизни и на 65-й минуте пропустил четвертый гол. Букайо Сака вошел в штрафную с правого фланга, отдал передачу на Хаверца, а Кай свободно обработал мяч в районе 11-метровой отметки и поразил ворота — 4:0.
На 70-й минуте свой дубль оформил и Уайт. Эдегор "черпаком" забросил мяч на правый край штрафной, а Бен в касание закинул снаряд в ворота — 5:0.
Далее последовали многочисленные замены, что успокоило игру. "Канониры" полностью контролировали ситуацию на поле и при большом желании могли забить еще, но решили прекратить избиение лежачего.
"Челси" был неплох в первом тайме, пропустив только один гол и несколько раз остро огрызнувшись. Но после перерыва "синие" просто посыпались, доказав, что "Арсенал" является командой из другой весовой категории.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
23.04.2024 23:55
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Короче Пидарастерке до гланды засовываешь болт свой,а там кхххохол кхххохол и слюни
сечете ?;)
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одмен то как преисполнился, словно сам в гей-дерби победил
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наказали голубых педерастов только 5-0 а могли и 10 там очко огромное зашло все
Хуелси88 соси дальше
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Пенсы ани так Лахи прям как Хахлы
Ахахахаха цитата на векаааа
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здарова синие педики
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я таки понимас щто мяурисио пекорино бирещ корни шуквумэко на следушам шампанионовскаму сисону. мудрик рищений,я адобрямс
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Шестидолларовое винишко сегодня не пригодилось, зря красные портовые сжимали свои брелочки. В следующий раз, портовые братья, в следующий раз!
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ах ах ах 2.65 икщи у саднипривадни клупо.а забись 5 против падопитнаму саставо "Челси" .атскок всиго сисону
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пенсы такие пенсы
ради этого стоило здесь зарегистрироваться снова, лошарыыыыы)))
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Сегодня день тотального унижения хохлов и пинсов. Хотя это одно и то же.
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разобрали как лего
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Тотальный разъёб залупенской помойки.
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как со свиньи блеать.
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Axaxaxaxa пердааааакси
я же вам сегда напоминаю,Ишакси - это самый конченный клуб
Арюююююю – хрюююююююю
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Без Палмера Челси сейчас шел бы в зоне вылета.
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членси говнецо пенсы глиномесы
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Реализация подкачала, конечно. Могли и больше забить
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Заднеприводные вы не радуйтесь сильно, Тотенхэм точно небудет дарить очки вам! Они в ЛЧ хотят. Смотрите сильно не перестарайтесть здесь!
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виноват Поттер
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браво гунерасто4ки, обыграли 3ий состав императоров после изнурительного полуфинала.
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