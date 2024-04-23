"Арсенал" деклассировал "Челси"

"Арсенла" подтвердил свои чемпионские амбиции в дерби против "Челси", огорчив своего соседа по Лондону пятью безответными голами.

Относительно победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу в стартовом составе "канониров" произошло два изменения. Такехиро Томиясу и Томас Партей появились вместо Якуба Кивера и Габриэля Жезуса.



"Синие" из-за болезни недосчитались Коулп Палмера. Вместо него, Тиаго Силвы, Трево Чалобы и Мало Гюсто вышли Михаил Мудрик, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси и Алфи Гилкрист.



"Арсеналу" потребовалось всего четыре минуты, чтобы открыть счет. Деклан Райс смело пошел на защитников, которые принялись пятиться, а когда достиг штрафной, то отдал левее на Леандро Троссарда, который подработал мяч и пробил между ног голкиперу "Челси" Джордже Петровичу — 1:0.



Хозяева чувствовали себя уверенно, принявшись искать второй гол. Гости впервые ответили только на 19-й минуте, когда после розыгрыша углового и скидки Дисаси махнул ногой мимо мяча.



Спустя пять минут Габриэль Магальяэс, прерывая прострел Николаса Джексона, срезал мяч в штангу своих ворот.



Несмотря на отдельные выпады "синих", "канониры" имели значительное игровое преимущество и за первый тайм нанесли 13 ударов. Пару раз Петрович по-настоящему спас свою команду.



Второй тайм "Арсенал" начал со штурма. Петрович совершил еще пару сейвов, но на 52-й минуте оказался бессилен остановить удар Бена Уайта по отскочившему мячу с угла вратарской — 2:0.



А на 57-й минуте хозяева сделали счет крупным. Мартин Эдегор со своей половины поля вырезал передачу вперед на Кая Хаверца, который ворвался в штрафную с защитником на плечах и пробил с касанием Петровича — 3:0.



"Челси" не подавал признаков жизни и на 65-й минуте пропустил четвертый гол. Букайо Сака вошел в штрафную с правого фланга, отдал передачу на Хаверца, а Кай свободно обработал мяч в районе 11-метровой отметки и поразил ворота — 4:0.



На 70-й минуте свой дубль оформил и Уайт. Эдегор "черпаком" забросил мяч на правый край штрафной, а Бен в касание закинул снаряд в ворота — 5:0.



Далее последовали многочисленные замены, что успокоило игру. "Канониры" полностью контролировали ситуацию на поле и при большом желании могли забить еще, но решили прекратить избиение лежачего.



"Челси" был неплох в первом тайме, пропустив только один гол и несколько раз остро огрызнувшись. Но после перерыва "синие" просто посыпались, доказав, что "Арсенал" является командой из другой весовой категории.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче