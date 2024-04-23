МЮ не удается согласовать компенсацию за Эшуорта

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" находятся минимум в 13 миллионах фунтов от компромисса по спортивному директору Дэну Эшуорту.

Эшуорт еще в феврале был отправлен "Ньюкаслом" в оплачиваемый отпуск. "Сороки" поступили таким образом после того, как Дэн попросился в "Юнайтед".



Пока что попытки "Юнайтед" договориться о том, чтобы Эшуорт как можно скорее приступил к работе в Манчестере, не увенчались успехом.



Как сообщает The Telegraph, "Ньюкасл" хочет за Эшуорта около 15 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, тогда как предлагаемая "Юнайтед" компенсация составляет только 2 млн. фунтов — в районе 2 млн. фунтов заплатили сами "сороки", когда приглашали Дэна из "Брайтона" два года назад.



Ранее в апреле совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф пытался напрямую разговаривать с директором "Ньюкасла" Амандой Стейвли, но даже это не помогло "красным дьяволам".



Добавим, оплачиваемый отпуск Эшуорта рассчитан до конца 2025 года.