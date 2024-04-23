Антони: "Я защищал свой клуб!"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони объяснил свое провокационное празднование победы над "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.
Антони был подвергнут многими, включая легенду "Юнайтед" Рио Фердинанда, критике после того, как приложил ладони к ушам перед игроками "Ковентри", празднуя успех в серии пенальти.
Спустя два дня после матча на "Уэмбли" Антони обратился к своим подписчикам в твиттере и объяснил, что он просто "защищал свой клуб".
"Ковентри" доказал, почему они достигли полуфинала. Мы искали это место в финале для наших болельщиков, и мы добились своего".
"То, каким образом их игрок обращался с нашими болельщиками, не было приятно, и в порыве эмоций я отреагировал на провокации, естественным образом защищая свой клуб!" — пишет Антони.
Ранее днем во время своей пресс-конференции этого инцидента коснулся и главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, заступившись за 24-летнего бразильца, который стоил клубу 86 миллионов фунтов и который не забил ни одного гола в 25 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
"Его спровоцировали, отсюда и такая реакция. Вы не видели провокацию — только реакцию. Но он не должен был так поступать", — заявил Тен Хаг.
23.04.2024 22:00
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Бляяяя, сказочный долбоёп. И как же таких Земля носит...
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