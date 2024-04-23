Оливер и Тэйлор будут обслуживать матчи Евро-2024

Майкл Оливер Майкл Оливер и Энтони Тэйлор из Премьер-Лиги были подтверждены в числе рефери, которые будут обслуживать матчи Евро-2024 грядущим летом.

Как отмечает talkSPORT, для Оливера и Тэйлора это будет второй Чемпионат Европы подряд. Оба английских рефери также были задействованы на Чемпионате Мира в Катаре в 2022 году.

Также УЕФА подтвердила в числе арбитров VAR Дэвида Кута и Стюарта Аттуэлла, несмотря на громкие скандалы, в которые оба вляпались в этом сезоне. Первый не дал "Ливерпулю" пенальти против "Арсенала" в декабре, а второго "Ноттингем Форест" в официальном заявлении назвал "фанатом" Лутона" после трех неназначенных пенальти против "Эвертона" в минувший уикенд.

Вообще, у Англии будет совместно самое большое представительство среди арбитров на турнире в Германии грядущим летом — восемь человек.


Метки Аттуэлл, Евро-2024, Кут, Оливер, рефери, Тэйлор

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2024 21:00

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  1. vals1702 23.04.2024 21:17 # vals1702
    Оливер ладно, но Тейлор за что - самый бездарный судья АПЛ. Форест не даст соврать - облажался снова в прошлом туре. Зажгет он на Евро точно . Дойдет ли до финала - вполне сможет, ведь в АПЛ жгет напалмом)))

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