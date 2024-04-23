Оливер и Тэйлор будут обслуживать матчи Евро-2024

Майкл Оливер и Энтони Тэйлор из Премьер-Лиги были подтверждены в числе рефери, которые будут обслуживать матчи Евро-2024 грядущим летом.

Как отмечает talkSPORT, для Оливера и Тэйлора это будет второй Чемпионат Европы подряд. Оба английских рефери также были задействованы на Чемпионате Мира в Катаре в 2022 году.



Также УЕФА подтвердила в числе арбитров VAR Дэвида Кута и Стюарта Аттуэлла, несмотря на громкие скандалы, в которые оба вляпались в этом сезоне. Первый не дал "Ливерпулю" пенальти против "Арсенала" в декабре, а второго "Ноттингем Форест" в официальном заявлении назвал "фанатом" Лутона" после трех неназначенных пенальти против "Эвертона" в минувший уикенд.



Вообще, у Англии будет совместно самое большое представительство среди арбитров на турнире в Германии грядущим летом — восемь человек.