Арне Слот — новый фаворит на роль преемника Клоппа

Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот стал новым фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

После того, как Хаби Алонсо решил остаться в "Байере", а Рубен Аморим дистанцировался от "Ливерпуля", пресса гадала, к кому из кандидатов мерсисайдский клуб обратится теперь.



По информации ведущих английских изданий, включая BBC и Sky Sports, этим кандидатом является 45-летний Слот, который удовлетворяет всем критериям "Ливерпуля".



В прошлом сезоне Слот привел "Фейеноорд" к победе в Эредивизии. В этой кампании голландского первенства подопечные Арне занимают второе место, но уже завоевали Кубок Голландии.



Решение о назначении Слота пока не принято, однако голландский специалист является большим фаворитом на роль преемника для Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона.



В прошлом Слотом интересовались "Тоттенхэм", Челси" и "Лидс". В мае прошлого года Арне заключил с "Фейеноордом" новый контракт до 2026 года, за расторжение которого "Ливерпулю" пришлось бы заплатить около 9 миллионов фунтов.



Слот возглавляет "Фейеноорд" с декабря 2020, а свою тренерскую карьеру он начал в АЗ. За пределами родной страны Арне никогда не играл и не тренировал.