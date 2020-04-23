Арне Слот — новый фаворит на роль преемника Клоппа

Арне Слот Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот стал новым фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

После того, как Хаби Алонсо решил остаться в "Байере", а Рубен Аморим дистанцировался от "Ливерпуля", пресса гадала, к кому из кандидатов мерсисайдский клуб обратится теперь.

По информации ведущих английских изданий, включая BBC и Sky Sports, этим кандидатом является 45-летний Слот, который удовлетворяет всем критериям "Ливерпуля".

В прошлом сезоне Слот привел "Фейеноорд" к победе в Эредивизии. В этой кампании голландского первенства подопечные Арне занимают второе место, но уже завоевали Кубок Голландии.

Решение о назначении Слота пока не принято, однако голландский специалист является большим фаворитом на роль преемника для Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона.

В прошлом Слотом интересовались "Тоттенхэм", Челси" и "Лидс". В мае прошлого года Арне заключил с "Фейеноордом" новый контракт до 2026 года, за расторжение которого "Ливерпулю" пришлось бы заплатить около 9 миллионов фунтов.

Слот возглавляет "Фейеноорд" с декабря 2020, а свою тренерскую карьеру он начал в АЗ. За пределами родной страны Арне никогда не играл и не тренировал.


Метки Ливерпуль, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 23.04.2024 21:30 # bembo
    хотя все понимаю, но дисасися бадиасися ета топовая связка дует хахахахахаха

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  2. bembo 23.04.2024 21:29 # bembo
    ахахах почетино дисаси бадиашиль центр аххаха гилкрист , но палмер ахахахах сука какой кринж)
    мудрик галлахер мадуека
    ахахахах



    ладно, тут ясно

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  3. chuckie-lfc 23.04.2024 21:27 # chuckie-lfc
    Алга Челсей !!!

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  4. sausage 23.04.2024 21:25 # sausage
    Выделить очередной пакет помощи Украине США согласились при условии, что те наберут ещё минимум 100 тысяч тарасиков для очередного мясонаступа. Ограничение консульских услуг в одну сторону - это прямое следствие этой договорённости.

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  5. b84 23.04.2024 21:24 # b84
    вот это по нашему по лузерхуйски
    новый пеп гвардиола блять

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  6. vals1702 23.04.2024 21:21 # vals1702
    будет работать без дорогих покупок. ФСГ = мрази

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  7. memfis63 23.04.2024 21:14 # memfis63
    хохлы оказывается по ориксу считают потери
    https://neolurk.org/wiki/Oryx#Критика_проекта


    >В результате потери украинской стороны, отображаемые на ресурсе многократно занижены. Так же команда проекта довольно плохо анализирует поступающую информацию и очень часто пропускает недостоверный материал. Например, один и тот же подбитый российский танк, который солдаты ВСУ сфотографировали с разных ракурсов, на страницах блога представлен как 3 разных танка (то есть потери увеличены в 3 раза). Очень часто публикуются откровенные фейки.

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  8. skydreams 23.04.2024 21:13 # skydreams
    Гилхрист, плюс в центре Бадиашиль-Дисаси) походу Поч решил, что нах ему не нужно ни ЛК, ни ЛЕ. мож и правильно, если по бабкам в ФФП влезем. и кста да, мог бы Чукву поставить, когда с замены выходит норм себя проявляет

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  9. ravshan-sekas 23.04.2024 21:08 # ravshan-sekas
    где шуквумэко пилять? пощёчино пащиму игноризироват етат крути игорок?

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  10. gameboy 23.04.2024 21:08 # gameboy
    Без Жоржика и Мартинелли

    Непорядок...

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  11. sausage 23.04.2024 21:01 # sausage
    В кавказском регионе устанавливается «новый порядок», теперь это понимает и премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по пути из Ирака.
    Журналисты отметили, что Пашинян в последнее время воздерживается от использования термина «геноцид», говоря о событиях 1915 года, и называет их «большой катастрофой». Речь идет о массовых убийствах армян в Османской империи в 1915 году.
    Также репортеры напомнили о критике главой армянского правительства герба с изображением горы Арарат.

    Пашинян с каждым днём пробивает дно, пздц терпила.

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  12. moneycity 23.04.2024 20:59 # moneycity
    Би-2 русоебы!

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  13. sausage 23.04.2024 20:55 # sausage
    Участники «Би-2» с семьями подали документы на молдавское гражданство))))

    Сукааа, я таких кончей давно не видел. Белоруссия, Израиль, Австралия, Россия... Молдавия. Уахахахаха)

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  14. sausage 23.04.2024 20:40 # sausage
    Объем следующего пакета военной помощи Украине от США достигнет $1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
    В него войдут боеприпасы к противотанковым системам TOW и Javelin, боеприпасы для HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Stinger, транспортные средства, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другое вооружение, которое может быть немедленно развернуто на поле боя, рассказали источники агентства.

    Норм товара подогонят, будет чем торгануть.

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  15. hachidlo 23.04.2024 20:34 # hachidlo
    Может, всё-таки, Ходжсон?

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  16. sausage 23.04.2024 20:31 # sausage
    Пздц, понесло Эдвардса) Но про этого дядю уже были намёки, но там походу исключительно манибол в ход пошёл и больше ничего. Ну чё, посмотрим...

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  17. burnley 23.04.2024 20:24 # burnley
    Он английский то хоть знает?

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  18. ravshan-sekas 23.04.2024 20:22 # ravshan-sekas
    ах ах ах

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  19. alexomck 23.04.2024 20:21 # alexomck
    Лютый топарь.

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  20. van-dijk 23.04.2024 20:19 # van-dijk
    Лысый шарлатан.

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