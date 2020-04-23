Арне Слот — новый фаворит на роль преемника Клоппа
Главный тренер "Фейеноорда" Арне Слот стал новым фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
После того, как Хаби Алонсо решил остаться в "Байере", а Рубен Аморим дистанцировался от "Ливерпуля", пресса гадала, к кому из кандидатов мерсисайдский клуб обратится теперь.
По информации ведущих английских изданий, включая BBC и Sky Sports, этим кандидатом является 45-летний Слот, который удовлетворяет всем критериям "Ливерпуля".
В прошлом сезоне Слот привел "Фейеноорд" к победе в Эредивизии. В этой кампании голландского первенства подопечные Арне занимают второе место, но уже завоевали Кубок Голландии.
Решение о назначении Слота пока не принято, однако голландский специалист является большим фаворитом на роль преемника для Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона.
В прошлом Слотом интересовались "Тоттенхэм", Челси" и "Лидс". В мае прошлого года Арне заключил с "Фейеноордом" новый контракт до 2026 года, за расторжение которого "Ливерпулю" пришлось бы заплатить около 9 миллионов фунтов.
Слот возглавляет "Фейеноорд" с декабря 2020, а свою тренерскую карьеру он начал в АЗ. За пределами родной страны Арне никогда не играл и не тренировал.
23.04.2024 20:00
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Последние комментарии:
хотя все понимаю, но дисасися бадиасися ета топовая связка дует хахахахахаха
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ахахах почетино дисаси бадиашиль центр аххаха гилкрист , но палмер ахахахах сука какой кринж)
мудрик галлахер мадуека
ахахахах
ладно, тут ясно
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Алга Челсей !!!
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Выделить очередной пакет помощи Украине США согласились при условии, что те наберут ещё минимум 100 тысяч тарасиков для очередного мясонаступа. Ограничение консульских услуг в одну сторону - это прямое следствие этой договорённости.
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вот это по нашему по лузерхуйски
новый пеп гвардиола блять
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будет работать без дорогих покупок. ФСГ = мрази
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хохлы оказывается по ориксу считают потери
https://neolurk.org/wiki/Oryx#Критика_проекта
>В результате потери украинской стороны, отображаемые на ресурсе многократно занижены. Так же команда проекта довольно плохо анализирует поступающую информацию и очень часто пропускает недостоверный материал. Например, один и тот же подбитый российский танк, который солдаты ВСУ сфотографировали с разных ракурсов, на страницах блога представлен как 3 разных танка (то есть потери увеличены в 3 раза). Очень часто публикуются откровенные фейки.
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Гилхрист, плюс в центре Бадиашиль-Дисаси) походу Поч решил, что нах ему не нужно ни ЛК, ни ЛЕ. мож и правильно, если по бабкам в ФФП влезем. и кста да, мог бы Чукву поставить, когда с замены выходит норм себя проявляет
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где шуквумэко пилять? пощёчино пащиму игноризироват етат крути игорок?
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Без Жоржика и Мартинелли
Непорядок...
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В кавказском регионе устанавливается «новый порядок», теперь это понимает и премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по пути из Ирака.
Журналисты отметили, что Пашинян в последнее время воздерживается от использования термина «геноцид», говоря о событиях 1915 года, и называет их «большой катастрофой». Речь идет о массовых убийствах армян в Османской империи в 1915 году.
Также репортеры напомнили о критике главой армянского правительства герба с изображением горы Арарат.
Пашинян с каждым днём пробивает дно, пздц терпила.
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Би-2 русоебы!
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Участники «Би-2» с семьями подали документы на молдавское гражданство))))
Сукааа, я таких кончей давно не видел. Белоруссия, Израиль, Австралия, Россия... Молдавия. Уахахахаха)
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Объем следующего пакета военной помощи Украине от США достигнет $1 млрд, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
В него войдут боеприпасы к противотанковым системам TOW и Javelin, боеприпасы для HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Stinger, транспортные средства, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другое вооружение, которое может быть немедленно развернуто на поле боя, рассказали источники агентства.
Норм товара подогонят, будет чем торгануть.
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Может, всё-таки, Ходжсон?
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Пздц, понесло Эдвардса) Но про этого дядю уже были намёки, но там походу исключительно манибол в ход пошёл и больше ничего. Ну чё, посмотрим...
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Он английский то хоть знает?
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ах ах ах
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Лютый топарь.
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Лысый шарлатан.
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