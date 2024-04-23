Диогу Жота пропустит две недели

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота снова угодил в лазарет, но на сей раз пропустит только две недели.

Жота только ранее в апреле вернулся в строй, с тех пор успев отметиться тремя появлениями на замену и выходом в старте против "Фулхэма" в минувшее воскресенье, когда Диогу забил гол.



Как раз после победы 1:3 над "Фулхэмом" Жота пожаловался на дискомфорт в бедре, и теперь Диогу пропустит дерби против "Эвертона" в среду, а также матчи против "Вест Хэма" и "Тоттенхэма".



"Когда Диогу забил гол, то почувствовал небольшой дискомфорт, и сейчас мы обнаружили, что там нечто большее, поэтому он пропустит две недели".



"В матче перед этим (против "Аталанты"), когда он не вышел в старте, он получил ушиб — то было нормальное единоборство, и ему немного досталось по бедру".



"Затем он вышел в старте, и все было нормально, но во время гола... Это небольшая травма, однако сезон близится к своему концу, поэтому любая травма неприятна".



"Когда я говорю про две недели, это значит практически ничего серьезного, но этого достаточно, чтобы не быть доступным", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа The Athletic.