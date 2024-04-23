Тен Хаг возмущен реакцией медиа на игру МЮ против "Ковентри"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "позорной" реакцию медиа на игру своей команды против "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.

В матче против "Ковентри" в минувшее воскресенье "Юнайтед" разбазарил преимущество в три гола и только в серии пенальти взял верх над представителем Чемпионшипа.



Тен Хаг и его подопечные были нещадно критикуемы после выхода в финал, а отдельные медиа и эксперты назвали неважную игру "Юнайтед" на "Уэмбли" приговоров для Эрика.



Тен Хаг с таким вердиком не может согласиться и считает, что его команда заслужила попасть в финал Кубка Англии.



"Нет, я абсолютно не понимаю реакции (со стороны медиа). Вы задали вопрос: "Было ли это позорно?" Нет, позорной была ваша реакция".



"В футболе топ-уровня все определяют результаты. Мы прошли в финал, и мы заслужили это. Не только в этом матче, но и в других матчах. Мы контролировали игру до заключительных 20 минут, и нам не повезло".



"В конце концов нам очень повезло с пенальти, но мы попали в финал, и это огромное достижение. Дважды за два года — это великолепно. Для меня как для тренера это четвертый кубковый финал за четыре года".



"Так что позор — это ваши комментарии", — цитирует Тен Хага Sky Sports.