Тен Хаг возмущен реакцией медиа на игру МЮ против "Ковентри"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "позорной" реакцию медиа на игру своей команды против "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.
В матче против "Ковентри" в минувшее воскресенье "Юнайтед" разбазарил преимущество в три гола и только в серии пенальти взял верх над представителем Чемпионшипа.
Тен Хаг и его подопечные были нещадно критикуемы после выхода в финал, а отдельные медиа и эксперты назвали неважную игру "Юнайтед" на "Уэмбли" приговоров для Эрика.
Тен Хаг с таким вердиком не может согласиться и считает, что его команда заслужила попасть в финал Кубка Англии.
"Нет, я абсолютно не понимаю реакции (со стороны медиа). Вы задали вопрос: "Было ли это позорно?" Нет, позорной была ваша реакция".
"В футболе топ-уровня все определяют результаты. Мы прошли в финал, и мы заслужили это. Не только в этом матче, но и в других матчах. Мы контролировали игру до заключительных 20 минут, и нам не повезло".
"В конце концов нам очень повезло с пенальти, но мы попали в финал, и это огромное достижение. Дважды за два года — это великолепно. Для меня как для тренера это четвертый кубковый финал за четыре года".
"Так что позор — это ваши комментарии", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
23.04.2024 18:00
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