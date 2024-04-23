Эмери продлил контракт с "Виллой" до 2027 года

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери положил конец спекуляциям насчет своего будущего, продлив свой контракт с бирмингемским клубом.

Эмери тренирует "Виллу" с ноября 2022, когда он принял команду из рук уволенного Стивена Джеррарда на 16-м месте в Премьер-Лиге.



С тех пор "Вилла" переживает небывалый подъем, завершив прошлый сезон на седьмом месте в Премьер-Лиге и квалифицировавшись в Лигу Конференций.



В этой кампании "Вилла" держится на четвертой позиции, открывающей путь в Лигу Чемпионов, а также готовится к полуфинальному противостоянию с "Олимпиакосом" в полуфинале Лиги Конференций.



В последние недели Эмери связывали с переходом в "Баварию", которая никак не может определиться с новым рулевым, однако 52-летний испанец сохранил верность "Вилле".



Как сообщает The Independent, от предыдущего контракта Эмери оставалось еще два полных года, однако Унаи согласился продлить существующий договор на 12 месяцев — до лета 2027.



"Вилла" также хочет обсудить с Эмери полноценный новый контракт на улучшенных условиях, и переговоры насчет этого запланированы на грядущее лето.