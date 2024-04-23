Аморим не перейдет в "Ливерпуль" или "Вест Хэм"

Переход главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима в "Ливерпуль" или "Вест Хэм" маловероятен.

Накануне Аморим на частном самолете прилетел из Лиссабона в Лондон на переговоры с "Вест Хэмом". "Молотобойцы" присматриваются к Рубену, потому что, как ожидается, попрощаются с Дэвидом Мойесом в конце сезона.



Также Аморима активно связывают с ролью преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле", однако Record утверждает, что ни в том, ни в другом английском клубе Рубена не будет.



Если верить португальской газете, ссылающейся на близкий к Амориму источник, переговоры с "Вест Хэмом" не оказались продуктивными, тогда как отношения Рубена с "Ливерпулем" охладели ранее.