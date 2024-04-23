Гуллитт предупредил Палмера насчет следующего сезона

Бывший игрок и тренер "Челси" Рууд Гуллит предупредил, что настоящее испытание ждет бомбардира "синих" Коула Палмера в следующем сезоне.

21-летний Палмер забил 20 голов в 27 матчах Премьер-Лиги за "Челси" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов, вместе с Эрлингом Холандом возглавляя бомбардирскую гонку английского первенства в этом сезоне.



Однако Гуллит предупреждает, что этот "медовый месяц" закончится, и тогда Палмера будут ждать настоящие испытания.



"У Палмера великолепные показатели результативности. Он одарен. Он пришел и в этот первый год играет все матчи, что замечательно, потому что мне нравится наблюдать за ним".



"Думаю, он обладает огромным потенциалом, это бесспорно. Однако ему было сложно в полуфинале Кубка Англии против "Манчестер Сити". Вы забываете, что он все еще ребенок. Он молод, и он играет огромную роль в "Челси" в этом сезоне, но это его медовый месяц".



"Давайте посмотрим, как он проявит себя после. Давайте посмотрим, что будет в следующем году, потому что тогда он окажется под реальным давлением. Вся команда должна значительно прибавить в следующем году", — сообщил Гуллит Daily Mirror.