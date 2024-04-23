Фердинанд раскритиковал Антони за выходку после победы над "Ковентри"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал поведение вингера Антони после окончания полуфинального матча Кубка Англии против "Ковентри".

Разбазарив преимущество в три гола против "Ковентри", "Юнайтед" чудом продержался экстра-таймы и только в серии пенальти смог вырвать победу над представителем Чемпионшипа.



Когда Расмус Хейлунд исполнил решающий 11-метровый, Антони сорвался места и провокационно приложил ладони к ушам перед игроками "Ковентри".



Фердинанд находит такое поведение недостойным "Юнайтед" и надеется, что кто-нибудь из опытных игроков команды поставил дерзкого бразильца на место.



"Нужно просто понимать обстановку. Понимать, где ты находишься. Это всего лишь "Ковентри".



"Да, я могу понять, когда ты прикладываешь ладони к ушам, играя против большой команды в очень яростном матче и участвуя во всех яростных моментах. Я могу это понять. Но здесь не тот случай".



"Я просто чувствую, что очень часто наша команда не понимает, где находится, и не может контролировать возникающие в матче ситуации. Все мы сталкивались с тем, что сопернику удается отыгрываться, но тебе нужен определенный контроль".



"Я бы хотел видеть, чтобы кто-нибудь из опытных игроков сразу подошел к нему и сказал: "Эй, не делай так... У нас так не принято. Нам повезло пройти дальше, и это стыдно, что мы так задержались на поле".



"Я был бы опустошен, мне было бы стыдно, если бы один из опытных игроков не провел с ним этот разговор. Игроков вроде Маркуса (Рэшфорда), который знает "Юнайтед" и вырос здесь".



"Или Бруну (Фернандеша), который носит повязку. У Харри Магуайра огромный опыт. Один из этих парней...".



"Или Люк Шоу, который за этим смотрел. Один из этих парней должен был схватить Антони и сказать: "Слушай, мужик, у нас так не принято", — сообщил Фердинанд в своем подкасте.



