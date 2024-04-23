"Бавария" готова подождать год Алонсо или Клоппа
"Бавария" готова ограничиться приглашением временного тренера на следующий сезон, чтобы через год заполучить Хаби Алонсо или Юргена Клоппа.
Как известно, "Бавария" до сих пор не определилась с заменой для Томаса Тухеля, который покидает Мюнхен в конце сезона.
Изначально "Бавария", как и "Ливерпуль", была нацелена на Хаби Алонсо, однако тот отверг интерес обоих своих бывших клубов и решил продлить свое пребывание на тренерском мостике "Байера".
Затем "Бавария" пыталась вернуть главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна, но тот заключил новый контракт до 2026 года с Немецкой федерацией футбола.
Сейчас с переходом в "Баварию" связывают Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и бывшего наставника "Реала" Зинедина Зидана, однако Kicker утверждает, что гранд Бундеслиги вынашивает идею по приглашению временщика — вроде Люсьена Фавра или Ханси Флика.
Это позволило бы "Баварии" через год предпринять новую попытку заполучить Алонсо. Кроме того, к тому времени должен будет отдохнуть Юрген Клопп, покидающий "Ливерпуль" в следующем месяце.
По словам Клоппа, "у него заканчивается энергия", и Юрген уже пообещал, что ближайший год посвятит отдыху от футбола.
23.04.2024 13:00
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