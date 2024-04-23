Почеттино: "Энцо будет гораздо лучше в следующем сезоне"

Маурисио Почеттино и Энцо Фернандес Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил уверенность, что его полузащитник Энцо Фернандес значительно прибавит в следующем сезоне.

В январе 2023 "Челси" заплатил рекордные на тот момент для всей Премьер-Лиги 106 миллионов фунтов "Бенфике" за Фернандеса, однако Энцо до сих пор в полной мере не адаптировался к английскому футболу.

Фернандеса часто сравнивают с Декланом Райсом, которого "Арсенал" купил у "Вест Хэма" за 105 млн. фунтов прошлым летом, однако Почеттино считает такие параллели несправедливыми и верит, что 23-летний аргентинец будет успешен в "Челси".

"Деклан Райс играл за "Вест Хэм". Это английский парень, который знает Премьер-Лигу, владеет языком".

"Что касается Энцо, то он был заранее обречен на сложности, прибыв сюда после Чемпионата Мира. Он оказался в команде, которая была нестабильна и не добивалась положительных результатов".

"Летом он сыграл слишком много матчей и начал предсезонную подготовку с опозданием. У него не было отпуска последние два года".

"Случилось слишком много негативных вещей. Ему и его семье было сложно адаптироваться. Освоиться и сразу заиграть — это непросто".

"Уверен, он будет гораздо лучше в следующем сезоне, после опыта целого сезона в этой команде".

"Он стал опытнее и лучше себя чувствует. Целый сезон здесь станет хорошим уроком для него. Даже если он чемпион Мира, ему нужно адаптироваться к Премьер-Лиге и этому клубу. У меня нет сомнений, что он станет гораздо лучше", — цитирует Почеттино The Athletic.


Метки Почеттино, Фернандес, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. glorfindel 23.04.2024 12:06 # glorfindel
    "Чито касается Энцо", вот Почеттино не грамотный, не умеет на русском говорит

    (ответить)

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