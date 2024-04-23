"Арсенал" заинтересован в Данило

"Арсенал" заинтересован в приобретении полузащитника "Ноттингем Форест" Данило грядущим летом.

По информации HITC, "Арсенал" интересовался Данило еще до того, как игрок пересек океан, сменив "Палмейрас" на "Форест" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов в январе 2023.



Несмотря на переговоры с "Палмейрасом" в то время, "Арсенал" не стал выдвигать свое предложение, чем воспользовался "Форест", перехватив Данило.



Однако "Арсенал" продолжил внимательно следить за Данило, и "канониры" находятся под впечатлением от того, как 22-летний бразилец адаптировался в Премьер-Лиге.



Даже если "Форест" удастся избежать вылета из Премьер-Лиги, "лесники" все равно находятся в сложной ситуации с точки зрения правил финансового фейр-плей, и это может оказаться на руку "Арсеналу".



Укрепление полузащиты является одним из приоритетов для "Арсенала" на грядущее лето, учитывая неопределенность с будущим Жоржиньо, Томаса Партея, Мохамеда Эльнени и Эмиля Смит-Роу.



Однако "Арсенал" — не единственный претендент на Данило, который также интересен "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу".