Ширер уверен, что завоевание Кубка Англии не спасет Тен Хага от увольнения

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер уверен, что даже завоевание Кубка Англии не спасет главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага от увольнения.

Победив "Ковентри" в серии послематчевых пенальти в минувшее воскресенье, "Юнайтед" продлил свой сезон до 25 мая, когда "красные дьяволы" сыграют с "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.



Однако Ширер думает, что предстоящий матч на "Уэмбли" не повлияет на судьбу Тен Хага, потому что решение уже принято.



"Думаю, будущее главного тренера "Манчестер Юнайтед" уже определено. Думаю, он уйдет, даже если они выиграют Кубок Англии".



"Выиграют они Кубок Англии или нет, я не думаю, что это имеет значение для его будущего. Это может быть грустно, это может быть неправильно, но у меня просто есть ощущение, что завоевания Кубка Англии будет недостаточно для него".



"Когда смотришь на их игроков и их настрой, на их положение в лиге и на то, где они хотят быть, то думается, что с ним все ясно, и в скором времени он уйдет", — цитирует Ширера Daily Mail.