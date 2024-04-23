Уилкокс устроит аудит работы Тен Хага

Новый технический директор "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс устроит аудит работы главного тренера Эрика Тен Хага в остатке сезона.

На прошлой неделе "Юнайтед" объявил о переходе Уилкокса из "Саутгемптона". "Красные дьяволы" специально выплатили компенсацию "святым", чтобы Джейсон сразу приступил к работе.



Ранее "Юнайтед" уволил спортивного директора Джона Мерто, Омар Беррада прибывает из "Манчестер Сити" на роль исполнительного директора только в конце сезона, а переход спортивного директора "Ньюкасла" Дэна Эшуорта до сих пор не согласован.



Поэтому именно на плечи Уилкокса, бывшего директора академии "Сити", ляжет бремя принятия решения насчет будущего Тен Хага, у которого останется только один год по контракту после окончания этого сезона.



Перед тем, как рекомендовать упомянутому Берраде и совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу какое-либо решение, Уилкокс проведет оценку профессиональных качеств Тен Хага, а также его отношений с игроками команды.



В рамках этого аудита Уилкоксу предстоит определить, соответствует ли подход Тен Хага общему стилю и философии, которых новое руководство "Юнайтед" собирается придерживаться, или клубу все-таки необходима смена главного тренера.



Наконец, Уилкокс должен установить, какую роль сыграли травмы в неважных результатах "Юнайтед" в этом сезоне. Возможно, проблема глубже, и футболисты игнорируют инструкции Тен Хага и/или годятся для его стиля игры.



На эту задачу у Уилкокса есть не так много времени — "Юнайтед" завершает сезон Премьер-Лиги выездом к "Брайтону" 19 мая, а спустя шесть дней играет против "Манчестер Сити" на "Уэмбли" в финале Кубка Англии.