Каррагер назвал нового фаворита на роль следующего наставника "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что теперь Роберто Де Дзерби из "Брайтона" можно считать новым фаворитом на роль следующего главного тренера "красных".

Накануне стало известно, что главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим, который еще недавно считался кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа, вступил в переговоры с "Вест Хэмом".



В то же время издание The Athletic считает маловероятным переход Аморима в "Ливерпуль", поэтому Каррагер ожидает, что теперь "красные" сосредоточатся на Де Дзерби, к которому неравнодушен новый спортивный директор клуба Ричард Хьюз.



"Ричард Хьюз хотел пригласить Де Дзерби в "Борнмут", поэтому теперь он должен быть фаворитом, если эта история (про Аморима) — правда. Орнстейн ошибается не так часто, если честно!" — пишет Каррагер в твиттере.