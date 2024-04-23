Тиаго Силва может перейти в другой клуб Премьер-Лиги

Защитник "Челси" Тиаго Силва открыт к переходу в другой клуб Премьер-Лиги.

Силва был в слезах после поражения 1:0 от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии в минувшую субботу. Тиаго пообещал, что скоро сделает заявление насчет своего будущего, явно намекая на уход из "Челси".



Несмотря на то, что "Челси" не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт Силвы, 39-летний бразилец не помышляет о завершении игровой карьеры.



Ранее Силву связывали с возвращением на родину, где в его услугах заинтересован "Флуминенсе", однако Evening Standard утверждает, что Тиаго открыт к идее остаться в Премьер-Лиге или перейти в какой-нибудь европейский клуб.



В пользу того, чтобы остаться в Премьер-Лиге, говорит тот факт, что сыновья Силвы, Яго и Исаго, занимаются в академии "Челси". Вся семья Тиаго чувствует себя комфортно в Англии, планируя насовсем обосноваться или в Лондоне, или в Париже, когда защитник все-таки повесит бутсы на гвоздь.