Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Во вторник, 23 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Челси". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл 12 из 16 домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. В этой кампании английского первенства у "канониров" 15 "клин-шитов" — минимум на пять больше, чем у любой другой команды.



"Челси" не проигрывает уже восемь матчей Премьер-Лиги (4 ничьи, 4 поражения), в шести последних забивая минимум по два гола. Все три своих последних выездных поединка в чемпионате "синие" завершили вничью.



"Челси" может похвастать только одной победой в девяти последних встречах с "Арсеналом" во всех соревнованиях — 0:2 на "Эмирейтс" в августе 2021. "Синие" рискуют проиграть на выезде "канонирам" два раза подряд в Премьер-Лиге впервые с серии из трех поражений на "Хайбери" с 2001 по 2003 год.



Защитник "Арсенала" Такехиро Томиясу надеется залечить свой ушиб. Юрриен Тимбер накануне сыграл за резервную команду.



"Челси", вероятно, не сможет рассчитывать на Коула Палмера, который приболел. Мало Гюсто и Бен Чилуэлл под вопросом. Роберт Санчес, Лесли Угочукву и Кристофер Нкунку приступили к легким тренировкам.