Аморим прилетел в Англию

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим подкрепил слухи о том, что его следующим местом работы будет Премьер-Лига, лично прилетев в Англию.

Ранее днем авторитетный журналист Дэвид Орнстейн из The Athletic опубликовал материал о том, что переговоры насчет Аморима начал "Вест Хэм", тогда как переход Рубена в "Ливерпуль" маловероятен.



Как сейчас сообщает CNN Portugal, в понедельник Аморим лично прилетел в Лондон. Рубена и его агента Рауля Кошту в столицу Англии из Лиссабона доставил частный самолет, принадлежащий владельцам "Вест Хэма".



В данный момент Аморим сосредоточен на оформлении чемпионства в португальском первенстве и завоевании Кубка Португалии, однако у Рубена нашлось время, чтобы слетать на переговоры с "Вест Хэмом".



Если верить The Guardian, расставание "Вест Хэма" со своим нынешним наставником Дэвидом Мойесом — вопрос практически решенный. "Молотобойцы" не собираются продлевать истекающий в конце сезона контракт шотландца.