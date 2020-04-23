Аморим прилетел в Англию

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим подкрепил слухи о том, что его следующим местом работы будет Премьер-Лига, лично прилетев в Англию.

Ранее днем авторитетный журналист Дэвид Орнстейн из The Athletic опубликовал материал о том, что переговоры насчет Аморима начал "Вест Хэм", тогда как переход Рубена в "Ливерпуль" маловероятен.

Как сейчас сообщает CNN Portugal, в понедельник Аморим лично прилетел в Лондон. Рубена и его агента Рауля Кошту в столицу Англии из Лиссабона доставил частный самолет, принадлежащий владельцам "Вест Хэма".

В данный момент Аморим сосредоточен на оформлении чемпионства в португальском первенстве и завоевании Кубка Португалии, однако у Рубена нашлось время, чтобы слетать на переговоры с "Вест Хэмом".

Если верить The Guardian, расставание "Вест Хэма" со своим нынешним наставником Дэвидом Мойесом — вопрос практически решенный. "Молотобойцы" не собираются продлевать истекающий в конце сезона контракт шотландца.


Метки Аморим, Вест Хэм, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2024 00:05

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