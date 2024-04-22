Главный тренер "Баварии" Томас Тухель предпочитает вернуться в Премьер-Лигу, несмотря на интерес со стороны "Барселоны".

Еще в феврале "Бавария" объявила, что Тухель покинет клуб в конце сезона. С тех пор Томас так и не смог выправить ситуацию в Бундеслиге, но достиг полуфинала Лиги Чемпионов.



По информации ESPN, доступность Тухеля грядущим летом заинтересовала "Барселону", которая находится в поисках замены для Хави.



Тухель не исключает свой переход в "Барселону", но предпочел бы снова поработать в Премьер-Лиге, где с января 2021 по сентябрь 2022 он тренировал "Челси", успев выиграть Лигу Чемпионов с "синими".



Утверждается, что Тухель открыт к переговорам с "Манчестер Юнайтед", чей нынешний наставник Эрик Тен Хаг находится под большим давлением. Также вакансия вскоре образуется в "Ливерпуле" из-за ухода Юргена Клоппа, соотечественника Томаса.



Новому совладельцу "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу и его людям нравится идея с приглашением Тухеля, и они даже попросили лагерь 50-летнего немца держать их в курсе любых событий.