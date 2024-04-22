"Бврселона" готова вернуться за Чуквуэмекой
"Барселона" готова возобновить свой интерес к полузащитнику "Челси" Кэрни Чуквуэмеке.
Чуквуэмека стал одним из первых приобретений "Челси" при новых владельцах, перебравшись на "Стэмфорд Бридж" из "Астон Виллы" за 20 миллионов фунтов летом 2022.
В борьбе за Чуквуэмеку "Челси" тогда опередил ряд клубов, включая "Барселону", однако Кэрни остался на радаре у испанского гранда, несмотря на невыразительную игру за "синих".
В этом сезоне Премьер-Лиги Чуквуэмека сыграл только девять матчей, включая семь появлений на замену. Полуфинал Кубка Англии против "Манчестер Сити" в минувшую субботу Кэрни целиком провел в запасе.
Как сообщает talkSPORT, "Барселона" готова предложить 20-летнему англичанину возможность перезагрузить свою карьеру.
22.04.2024 22:00
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