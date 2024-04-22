Моуриньо заявил, что в МЮ по-прежнему есть игроки, от которых он хотел избавиться
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что "красные дьяволы" до сих пор обладают парой игроков, от которых он хотел избавиться.
Незадолго до увольнения Моуриньо из "Юнайтед" в декабре 2018 атмосфера в раздевалке "красных дьяволов" стала предельно токсичной.
Моуриньо открыто недолюбливал некоторых игроков, включая защитника Люка Шоу, которого он критиковал за плохую физическую форму и недостаточный профессионализм.
Моуриньо чувствует, что некоторые из этих игроков до сих пор являются обузой для клуба с "Олд Траффорд".
"Там до сих пор находятся пара игроков, которых я не хотел пять или шесть лет назад. Думаю, они в них есть немного того, что я считаю не лучшим профессиональным профилем для клуба определенного масштаба. Но я выполнил свою работу там. Время всегда покажет правду. Я бы хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" был успешен", — сообщил Моуриньо The Telegraph.
22.04.2024 21:00
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