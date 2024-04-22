Моуриньо заявил, что в МЮ по-прежнему есть игроки, от которых он хотел избавиться

Люк Шоу и Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что "красные дьяволы" до сих пор обладают парой игроков, от которых он хотел избавиться.

Незадолго до увольнения Моуриньо из "Юнайтед" в декабре 2018 атмосфера в раздевалке "красных дьяволов" стала предельно токсичной.

Моуриньо открыто недолюбливал некоторых игроков, включая защитника Люка Шоу, которого он критиковал за плохую физическую форму и недостаточный профессионализм.

Моуриньо чувствует, что некоторые из этих игроков до сих пор являются обузой для клуба с "Олд Траффорд".

"Там до сих пор находятся пара игроков, которых я не хотел пять или шесть лет назад. Думаю, они в них есть немного того, что я считаю не лучшим профессиональным профилем для клуба определенного масштаба. Но я выполнил свою работу там. Время всегда покажет правду. Я бы хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" был успешен", — сообщил Моуриньо The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2024 21:00

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  1. vintage 22.04.2024 21:16 # vintage
    Закидывает удочку, чтобы вернуться. Давно ЗП не получал

    (ответить)

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