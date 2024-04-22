Моуриньо заявил, что МЮ поддерживал его не так сильно, как Тен Хага

Жозе Моуриньо заявил, что не имел той же поддержки в "Манчестер Юнайтед", как нынешний наставник "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг.

Уже в своем первом сезоне в "Юнайтед" Моуриньо выиграл Кубок Лиги и Лигу Европы, а в следующей кампании занял второе место в Премьер-Лиге.



Однако Моуриньо, уволенный "дьяволами" в декабре 2018, признается, что ему было непросто работать с бывшим исполнительным директором Эдом Вудвордом.



"Мои отношения с Эдом Вудвордом были хорошими — хорошими с личной точки зрения. Но с профессиональной точки зрения они не были лучшими".



"Я тот, кто я есть. Я футбольный человек. Эд воспитан на других вещах, и того, что Тен Хаг имеет на протяжении своего времени в "Манчестер Юнайтед", у меня не было. У меня не было такого уровня поддержки. У меня не было такого уровня доверия".



"Поэтому мне было грустно уходить — я чувствовал, что был в начале процесса. В некоторые моменты я чувствовал, что, все может сложиться по-другому, если они доверятся мне и поверят в мой опыт", — сообщил Моуриньо The Telegraph.