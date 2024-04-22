"Вест Хэм" ведет переговоры с Аморимом
"Вест Хэм" вступил в переговоры насчет главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.
Контракт нынешнего наставника "Вест Хэма" Дэвида Мойеса истекает в конце сезона, и The Athletic утверждает, что "молотобойцы" примут решение насчет шотландского специалиста только после завершения кампании.
Несмотря на это, "Вест Хэм" уже сейчас перебирает варианты на замену Мойесу, и одним из таковых является 39-летний Аморим, которого в предыдущие недели сватали на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".
"Вест Хэм" уже открыл диалог с португальской стороной, но рассматривает и прочие варианты, включая бывшего наставника "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги.
The Athletic добавляет, что в данный момент переход Аморима в "Ливерпуль" маловероятен, тогда как для "Вест Хэма" Рубен — цель номер один, если Мойес уйдет.
22.04.2024 19:00
Просмотров: 479
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну хз бляя
(ответить)
Мойеса в ЛФК
(ответить)
Кайф, вообще не хочется его видеть тренером ЛФК.
Лучше постараться убедить остаться Линдерса и если не пойдет, то через год уже Хаби или Нагельсманна.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий