"Вест Хэм" ведет переговоры с Аморимом

Рубен Аморим "Вест Хэм" вступил в переговоры насчет главного тренера "Спортинга" Рубена Аморима.

Контракт нынешнего наставника "Вест Хэма" Дэвида Мойеса истекает в конце сезона, и The Athletic утверждает, что "молотобойцы" примут решение насчет шотландского специалиста только после завершения кампании.

Несмотря на это, "Вест Хэм" уже сейчас перебирает варианты на замену Мойесу, и одним из таковых является 39-летний Аморим, которого в предыдущие недели сватали на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

"Вест Хэм" уже открыл диалог с португальской стороной, но рассматривает и прочие варианты, включая бывшего наставника "Вулверхэмптона" Хулена Лопетеги.

The Athletic добавляет, что в данный момент переход Аморима в "Ливерпуль" маловероятен, тогда как для "Вест Хэма" Рубен — цель номер один, если Мойес уйдет.


Метки Аморим, Вест Хэм, Мойес, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2024 19:00

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  1. hammersmith 22.04.2024 19:42 # hammersmith
    Ну хз бляя

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  2. ohrannik 22.04.2024 19:09 # ohrannik
    Мойеса в ЛФК

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  3. danik9 22.04.2024 19:04 # danik9
    Кайф, вообще не хочется его видеть тренером ЛФК.
    Лучше постараться убедить остаться Линдерса и если не пойдет, то через год уже Хаби или Нагельсманна.

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