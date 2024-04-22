Моуриньо: "Артета запарковал двухэтажный автобус против "Сити"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо раскритиковал своего коллегу Микеля Артету из "Арсенала" за чересчур оборонительную тактику против "Манчестер Сити".

31 марта "Сити" и "Арсенал" сыграли довольно скучный матч на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги со счетом 0:0.



Артета заслужил определенную похвалу за то, что не позволил сопернику забить и навязать свой футбол, владея мячом всего 27 процентов времени.



Моуриньо обнаружил, что у общественности нет этого негативного отношения к столь оборонительному футболу, который нередко исповедовал он сам, подвергаясь критике.



"Я рад, потому что мне нравится этот парень. Я рад всему, что у него получается. Но манера их игры, чтобы набрать то очко... Медиа говорят об этом словно о волшебной стратегии".



"В мое время это не было волшебной стратегией. А я побеждал несколько раз на поле "Манчестер Сити".



"Но то не было удивительно стратегией. То был матч оборонительного плана. Запаркованный автобус. Запаркованный двухэтажный автобус. Просто на это смотрят по-другому", — сообщил Моуриньо The Telegraph.