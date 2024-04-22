Моуриньо: "Артета запарковал двухэтажный автобус против "Сити"

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо раскритиковал своего коллегу Микеля Артету из "Арсенала" за чересчур оборонительную тактику против "Манчестер Сити".

31 марта "Сити" и "Арсенал" сыграли довольно скучный матч на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги со счетом 0:0.

Артета заслужил определенную похвалу за то, что не позволил сопернику забить и навязать свой футбол, владея мячом всего 27 процентов времени.

Моуриньо обнаружил, что у общественности нет этого негативного отношения к столь оборонительному футболу, который нередко исповедовал он сам, подвергаясь критике.

"Я рад, потому что мне нравится этот парень. Я рад всему, что у него получается. Но манера их игры, чтобы набрать то очко... Медиа говорят об этом словно о волшебной стратегии".

"В мое время это не было волшебной стратегией. А я побеждал несколько раз на поле "Манчестер Сити".

"Но то не было удивительно стратегией. То был матч оборонительного плана. Запаркованный автобус. Запаркованный двухэтажный автобус. Просто на это смотрят по-другому", — сообщил Моуриньо The Telegraph.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Сити, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 745

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. charmk 22.04.2024 18:31 # charmk
    из-под камня голос чей-то слышу я

    (ответить)

  2. chelsae88 22.04.2024 18:26 # chelsae88
    По другому гейклуб играть не умеет

    (ответить)

  3. noel-gitman 22.04.2024 18:03 # noel-gitman
    Запел Маур, скучает по премьере, вопрос только в том, кто приютит этого бродячего пса?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: