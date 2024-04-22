Джон Терри и Энди Коул введены в Зал славы Премьер-Лиги
Бывший защитник "Челси" Джон Терри и экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул были введены в Зал славы Премьер-Лиги.
Терри и Коул стали 23-м и 24-м членами Зала славы, созданного Премьер-Лигой в 2020 году.
Ранее в этом году Премьер-Лига включила в Зал славы бывшего защитника "Челси" Эшли Коула, а теперь его пополнили Терри и Энди Коул, собравшие наибольшее количество голосов среди предложенного болельщикам для голосования шорт-листа из 15 имен.
Терри является самым успешным капитаном в истории "Челси", приведя "синих" к пяти титулам Премьер-Лиги. Джону принадлежит рекорд дивизиона по количеству "клин-шитов" (214) и голов (41) для защитника.
Всего Терри сыграл 492 матча в Премьер-Лиге. Титул в сезоне 2004/05 стал первым для "Челси" в английском первенстве за полвека. Затем Джон также становился чемпионом в 2009/10, 2014/15 и 2016/17.
Что касается Энди Коула, то он является четвертым лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги, забив 187 голов в 414 матчах. При этом с пенальти бомбардир отличился только однажды.
Коул выиграл "Золотую бутсу" уже в своем первом сезоне в Премьер-Лиге, забив 34 гола за "Ньюкасл" в 1993/94.
После перехода из "Ньюкасла" в 1995 году Коул завоевал с "Юнайтед" пять титулов Премьер-Лиги, включая три подряд с сезона 1998/99 по 2000/01.
22.04.2024 17:00
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Последние комментарии:
Ой, а чёй та в Харькове с телебашней случилось? Усё, хана телемарафону?
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Терри лучший защ АПЛ эва!
ИМПЕРАТОР
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Терри за то что лучший обогреватель унитазов
А Коул за что? За предательство?
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Нагрел себе Терри место
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чё не смеётесь))
Судимый за склонение подростков к суициду через «Синий кит» вагнеровец провёл урок в школе
Исправился
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Rúben Amorim and Liverpool never had any agreement done/sealed. Talks took place as candidate on club’s list but it wasn’t agreed.
West Ham approached Amorím, as called by
@David_Ornstein
— nothing done/agreed also in this case.
Contacts with #LFC in stand-by at this stage.
Ходжсон всё ближе.
(ответить)
Да и хуй с ними. А вот мой дайджест михайло почему-то не обновил на главной, приходится самому. Жрите:
El Pais со ссылкой на источник в украинской разведке сообщила, что польза от переданных западными странами танков Leopard является нулевой. Собеседник газеты также заявил о бесполезности военной теории НАТО.
А так же о бесполезности самих хохлов.
"Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии...", — сказал Алиев.
Кто бы сомневался? Конечно Россия основополагающая по всему Миру.
«Если страны не помогают Украине своими силами, <...> потому что боятся, что будет война с Россией, это означает, что они реально боятся России. И если страны оказывают такую помощь Израилю, это говорит о том, что они уверены, что не будет войны с Ираном. И в этом цинизм ситуации», — заявил Зеленский.
Ахахахаха, этот ебантяй решил Запад на слабо взять? Да срали они все ему на голову.
(ответить)
где Шакур пропал? неужели добрались до него наши люди?
(ответить)
Терри - это капитан капитанов и лучший защитник, которого видела АПЛ. Его нужно было добавлять в Зал славы самым первым, но тогда бы всякие куколды и расисты возбудились. Хорошо хотя бы сча добавили, молодцы
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На фоне Терри все защитники Челси сейчас, за исключением Силвы – мешки мусора с кудряшками.
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Поскользнулся Терри в Москве правда легендарно.
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А в жену Бриджа ввели?
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