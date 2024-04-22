Джон Терри и Энди Коул введены в Зал славы Премьер-Лиги

Бывший защитник "Челси" Джон Терри и экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул были введены в Зал славы Премьер-Лиги.

Терри и Коул стали 23-м и 24-м членами Зала славы, созданного Премьер-Лигой в 2020 году.



Ранее в этом году Премьер-Лига включила в Зал славы бывшего защитника "Челси" Эшли Коула, а теперь его пополнили Терри и Энди Коул, собравшие наибольшее количество голосов среди предложенного болельщикам для голосования шорт-листа из 15 имен.



Терри является самым успешным капитаном в истории "Челси", приведя "синих" к пяти титулам Премьер-Лиги. Джону принадлежит рекорд дивизиона по количеству "клин-шитов" (214) и голов (41) для защитника.



Всего Терри сыграл 492 матча в Премьер-Лиге. Титул в сезоне 2004/05 стал первым для "Челси" в английском первенстве за полвека. Затем Джон также становился чемпионом в 2009/10, 2014/15 и 2016/17.



Что касается Энди Коула, то он является четвертым лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги, забив 187 голов в 414 матчах. При этом с пенальти бомбардир отличился только однажды.



Коул выиграл "Золотую бутсу" уже в своем первом сезоне в Премьер-Лиге, забив 34 гола за "Ньюкасл" в 1993/94.



После перехода из "Ньюкасла" в 1995 году Коул завоевал с "Юнайтед" пять титулов Премьер-Лиги, включая три подряд с сезона 1998/99 по 2000/01.



