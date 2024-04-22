Джон Терри и Энди Коул введены в Зал славы Премьер-Лиги

Энди Коул и Джон Терри Бывший защитник "Челси" Джон Терри и экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул были введены в Зал славы Премьер-Лиги.

Терри и Коул стали 23-м и 24-м членами Зала славы, созданного Премьер-Лигой в 2020 году.

Ранее в этом году Премьер-Лига включила в Зал славы бывшего защитника "Челси" Эшли Коула, а теперь его пополнили Терри и Энди Коул, собравшие наибольшее количество голосов среди предложенного болельщикам для голосования шорт-листа из 15 имен.

Терри является самым успешным капитаном в истории "Челси", приведя "синих" к пяти титулам Премьер-Лиги. Джону принадлежит рекорд дивизиона по количеству "клин-шитов" (214) и голов (41) для защитника.

Всего Терри сыграл 492 матча в Премьер-Лиге. Титул в сезоне 2004/05 стал первым для "Челси" в английском первенстве за полвека. Затем Джон также становился чемпионом в 2009/10, 2014/15 и 2016/17.

Что касается Энди Коула, то он является четвертым лучшим бомбардиром в истории Премьер-Лиги, забив 187 голов в 414 матчах. При этом с пенальти бомбардир отличился только однажды.

Коул выиграл "Золотую бутсу" уже в своем первом сезоне в Премьер-Лиге, забив 34 гола за "Ньюкасл" в 1993/94.

После перехода из "Ньюкасла" в 1995 году Коул завоевал с "Юнайтед" пять титулов Премьер-Лиги, включая три подряд с сезона 1998/99 по 2000/01.

Энди Коул, Эшли Коул и Джон Терри


Метки Зал славы, Коул, Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 890

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Последние комментарии:




  1. sausage 22.04.2024 18:31 # sausage
    Ой, а чёй та в Харькове с телебашней случилось? Усё, хана телемарафону?

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  2. bembo 22.04.2024 18:11 # bembo
    Терри лучший защ АПЛ эва!
    ИМПЕРАТОР

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  3. el-ray 22.04.2024 18:00 # el-ray
    Терри за то что лучший обогреватель унитазов
    А Коул за что? За предательство?

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  4. alexomck 22.04.2024 17:39 # alexomck
    Нагрел себе Терри место

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  5. narcot 22.04.2024 17:32 # narcot
    чё не смеётесь))



    Судимый за склонение подростков к суициду через «Синий кит» вагнеровец провёл урок в школе

    Исправился

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  6. burnley 22.04.2024 17:29 # burnley
    R&#250;ben Amorim and Liverpool never had any agreement done/sealed. Talks took place as candidate on club’s list but it wasn’t agreed.

    West Ham approached Amor&#237;m, as called by
    @David_Ornstein
    — nothing done/agreed also in this case.

    Contacts with #LFC in stand-by at this stage.


    Ходжсон всё ближе.

    (ответить)

  7. sausage 22.04.2024 17:26 # sausage
    Да и хуй с ними. А вот мой дайджест михайло почему-то не обновил на главной, приходится самому. Жрите:

    El Pais со ссылкой на источник в украинской разведке сообщила, что польза от переданных западными странами танков Leopard является нулевой. Собеседник газеты также заявил о бесполезности военной теории НАТО.

    А так же о бесполезности самих хохлов.

    "Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии...", — сказал Алиев.

    Кто бы сомневался? Конечно Россия основополагающая по всему Миру.

    «Если страны не помогают Украине своими силами, <...> потому что боятся, что будет война с Россией, это означает, что они реально боятся России. И если страны оказывают такую помощь Израилю, это говорит о том, что они уверены, что не будет войны с Ираном. И в этом цинизм ситуации», — заявил Зеленский.

    Ахахахаха, этот ебантяй решил Запад на слабо взять? Да срали они все ему на голову.

    (ответить)

  8. skydreams 22.04.2024 17:18 # skydreams
    где Шакур пропал? неужели добрались до него наши люди?

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  9. skydreams 22.04.2024 17:15 # skydreams
    Терри - это капитан капитанов и лучший защитник, которого видела АПЛ. Его нужно было добавлять в Зал славы самым первым, но тогда бы всякие куколды и расисты возбудились. Хорошо хотя бы сча добавили, молодцы

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  10. sellman 22.04.2024 17:09 # sellman
    На фоне Терри все защитники Челси сейчас, за исключением Силвы – мешки мусора с кудряшками.

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  11. reddebil 22.04.2024 17:03 # reddebil
    Поскользнулся Терри в Москве правда легендарно.

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  12. pyatorochka 22.04.2024 17:02 # pyatorochka
    А в жену Бриджа ввели?

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