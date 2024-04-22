Палмер рискует пропустить матч с "Арсеналом"

Вингер "Челси" Коул Палмер рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Арсенала" во вторник вечером.

Палмер целиком провел проигранный "Челси" матч 1/2 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити" в минувшую субботу (1:0), однако из-за плохого самочувствия Коул пропустил тренировку "синих" в понедельник.



Медицинскому штабу "Челси" еще предстоит оценить состояние Палмера, но The Independent утверждает, что теперь участие 21-летнего англичанина в дерби на "Эмирейтс" находится под большим вопросом.



Отсутствие Палмера стало бы большим ударом по команде Маурисио Почеттино, потому что Коул забил 25 голов и отдал 13 результативных передач в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Во вторник против "Арсенала" "Челси" также рискует недосчитаться защитников Мало Гюсто и Бена Чилуэлла — один был заменен на 79-й минуте кубкового матча с "Сити", тогда как другой вышел со скамейки на 88-й минуте.