Почеттино обсудит с боссами "Челси" планы на лето
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что собирается обсудить планы на летнее трансферное окно со своими боссами после того, как "собрал всю информацию" о своей команде.
После поражения от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии в минувшую субботу стало понятно, что дебютный сезон Почеттино у руля "Челси" завершится без трофеев. "Синие" с высокой вероятностью даже не попадут в еврокубки.
Однако Почеттино визит и позитивные моменты, ведь в этом непростом сезоне он лучше узнал доставшихся ему игроков и теперь хорошо понимает, в чем нуждается команда.
"В очень многих матчах мы показали себя очень боеспособной командой, но нашей проблемой было отсутствие стабильности. Важно добавить зрелости и знать, что нужно улучшить в этой группе игроков к следующему сезону".
"Хорошая вещь в том, что после почти одного сезона мы собрали всю информацию, и мы будем разговаривать с клубом, высказывая свои мнения насчет того, как нам создать к следующему сезону команда, которая будет сильнее", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
22.04.2024 15:00
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Каким самолетом съебаться из Лондона.
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Главное что бы ты был в этих планах.
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Эй охранник!
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