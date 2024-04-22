Почеттино обсудит с боссами "Челси" планы на лето

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что собирается обсудить планы на летнее трансферное окно со своими боссами после того, как "собрал всю информацию" о своей команде.

После поражения от "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии в минувшую субботу стало понятно, что дебютный сезон Почеттино у руля "Челси" завершится без трофеев. "Синие" с высокой вероятностью даже не попадут в еврокубки.

Однако Почеттино визит и позитивные моменты, ведь в этом непростом сезоне он лучше узнал доставшихся ему игроков и теперь хорошо понимает, в чем нуждается команда.

"В очень многих матчах мы показали себя очень боеспособной командой, но нашей проблемой было отсутствие стабильности. Важно добавить зрелости и знать, что нужно улучшить в этой группе игроков к следующему сезону".

"Хорошая вещь в том, что после почти одного сезона мы собрали всю информацию, и мы будем разговаривать с клубом, высказывая свои мнения насчет того, как нам создать к следующему сезону команда, которая будет сильнее", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. animadora 22.04.2024 16:33 # animadora
    Каким самолетом съебаться из Лондона.

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  2. suddenly 22.04.2024 15:12 # suddenly
    Главное что бы ты был в этих планах.

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  3. ohrannik 22.04.2024 15:02 # ohrannik
    Эй охранник!

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