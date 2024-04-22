Скауты "Ливерпуля" просматривали Дьекереша

Скауты "Ливерпуля" просматривали нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша в минувший уикенд.

Как известно, главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим считается фаворитом на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона.



Также "Ливерпуль" проявляет интерес к двум подопечным Аморима по "Спортингу", центральному защитнику Гонсалу Инасиу и полузащитнику Мортену Юльманну.



Однако главной причиной присутствия скаутов "Ливерпуля" в Лиссабоне на победном для "Спортинга" матче против "Витории Гимарайнш" накануне (3:0) был 25-летний Дьекереш, утверждает HITC в эксклюзивном материале.



Вероятно, представители "Ливерпуля" остались довольны увиденным, потому что бывший нападающий "Ковентри" оформил дубль, достигнув рубежа в 24 гола в этом розыгрыше португальского первенства.



Интерес "Ливерпуля" к Дьекерешу может быть связан с вероятным уходом Мохамеда Салаха, которого продолжают активно сватать в Саудовскую Аравию.