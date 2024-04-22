Бернарду Силва: "Я совершенно не был в порядке"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва пожаловался, что его команде пришлось играть против "Челси" в Кубке Англии менее чем через 72 часа после утомительного поединка Лиги Чемпионов против "Реала".

Сыграв 120 минут и поучаствовав в серии пенальти с "Реалом", "Сити" завершил свое выступление в Лиге Чемпионов в прошлую среду.



И хотя уже в субботу "Сити" реабилитировался, одолев "Челси" со счетом 1:0 в полуфинале Кубка Англии, эта победа далась Силве и партнерам с большим трудом, заставив Бернарду высказаться о чрезмерных нагрузках.



"Такое впечатление, что им (футбольным властям) все равно, потому что мы говорили это уже много раз. Дело не в том, что мы хотим быть фаворитами, дело в здоровье".



"Я сыграл 90 минут. Я, Кевин (Де Брюйне), Фил (Фоден). Я совершенно не был в порядке. Если честно, моя левая задняя поверхность бедра ныла, как и моя правая икроножная мышца".



"Это несправедливо для "Манчестер Сити", для нас. Мы представляем Англию в этих европейских соревнованиях, и это важно для Англии, для этой страны", — цитирует Силву The Guardian.