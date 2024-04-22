Гвардиола пригрозил бойкотом телекомпаниям

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что ограничит свое общение с медиа, если его команду продолжат ущемлять в плане расписания.

Гвардиола был крайне возмущен после победы 1:0 над "Челси" в полуфинале Кубка Англии в минувшую субботу, потому что этот матч "горожане" играли менее чем через 72 часа после 120 минут с "Реалом" в Лиге Чемпионов.



Гвардиола указывал на то, что ни "Челси", ни два других полуфиналиста в лице "Манчестер Юнайтед" и "Ковентри" не играли посреди недели.



Гвардиола шутливо предупреждает, что устроит бойкот телекомпаниям, помимо своих прямых обязанностей, если ситуация не изменится.



"Если они попросят о фотосессии для телекомпаний, я скажу: "Нет, я занят, у меня нет времени". Это шутка на будущее".



"Я всегда присутствую на пресс-конференциях, потому что я представляю организацию. Я всегда делал это и всегда буду делать, но если они попросят о чем-то дополнительно, тогда у меня нет времени".



"Если вы заставите меня играть каждые три дня, тогда вы увидите, что тренеры на многое способны", — цитирует Гвардиолу The Independent.