"Сити" может продать Грилиша летом

"Манчестер Сити" допускает продажу вингера Джека Грилиша грядущим летом.

Грилиш сделал большой вклад в завоевание "Сити" требла в прошлом сезоне, но в нынешней кампании выглядит бледной тенью себя прежнего. Сам Джек объясняет это различными проблемами со здоровьем.



Как сообщает Football London, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не уверен, что может рассчитывать на Грилиша в долгосрочной перспективе.



Боссы "Сити" не приняли окончательное решение по Грилишу, однако ожидается, что клуб с "Этихад" будет открыт к предложениям насчет 28-летнего игрока сборной Англии.



Летом 2021 "горожане" заплатили рекордные на тот момент для всей Премьер-Лиги 100 миллионов фунтов "Астон Вилле" за Грилиша, и вернуть все свои инвестиции в Джека им будет затруднительно.



Добавим, в этом сезоне Грилиш сыграл 33 матча за "Сити" во всех соревнованиях, но в рамках Премьер-Лиги только девять раз выходил в стартовом составе. При этом Джек забил три гола и отдал три результативные передачи, что ниже его обычных показателей.