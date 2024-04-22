Клаттенбург: "Судейский корпус мог избежать этого хет-трика ляпов"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург заявил, что судейский корпус мог избежать "хет-трика ляпов" в матче между "Эвертоном" и "Ноттингем Форест".

Напомним, после воскресного поражения 2:0 от "Эвертона" "Форест" официально выразил свое негодование тремя неназначенными пенальти, а также усомнился в непредвзятости арбитра VAR Стюарт Аттуэлла.



Клаттенбург, консультант "Форест" по судейству, считает, что "лесники" снова столкнулись с несправедливостью и советует организации Ховарда Уэбба тщательнее выбирать арбитров на матчи.



"И одной из этих ошибок было бы достаточно. Но три — это насмешка. Именно поэтому "Ноттингем Форест" чувствует себя жертвой после очередного поражения, в котором ноль больших решений было в их пользу".



"По ходу сезона им пришлось пережить ряд вопиющих судейских решений, но выезд к "Эвертону" стал самым мрачным матчем после их возвращения в Премьер-Лигу".



"В первом случае Эшли Янг бьет сзади по стопе Джовани Рейну. Мы видели пенальти в других похожих ситуациях вроде Энтони Гордона за "Ньюкасл" против "Вест Хэма" — но не в этот раз. Нет похода к монитору. Нет назначения пенальти".



"Затем прострел Каллума Хадсон-Одои прерывается выставленной рукой Янга. Назначение пенальти за игру рукой, когда рука делает тело неестественно больше, стали рутиной — например, за это был наказан Майкл Кин из "Эвертона" против "Ливерпуля". Но, опять же, не в этот раз. Нет похода к монитору. Нет назначения пенальти".



"Наконец, Хадсон-Одои врывается в штрафную, когда Янг бросается на него сзади и совершенно сбивает его с ног. Рефери Энтони Тэйлор сказал игрокам в поле, что Янг и Хадсон-Одои оба коснулись мяча. Телевизионный повтор говорит, что было очень по-другому и что арбитр VAR Стюарт Аттуэлл должен был отправить Тэйлора взглянуть еще раз, чтобы исправить свое решение. Нет похода к монитору. Нет назначения пенальти".



"Именно из-за таких ситуаций была внедрена видеотехнология в Премьер-Лиге, но Аттуэлл все равно не отправил Тэйлора к монитору. Ни разу. Это был хет-трик ляпов от судейской бригады, что, к сожалению для "Форест", продолжило несправедливый тренд, который подрывает их борьбу за выживание".



"Будь я главой рефери, я бы определенно не рисковал в этой ситуации. Всего этого можно было бы избежать, если бы судейский корпус просто умнее делал назначения".



"Рефери не совершают ошибки умышленно, но здесь это просто не укладывается в голове. Почему Аттуэлл не отправил Тэйлора к монитору, знает только он сам".



"Судейский корпус может признать ошибки, если захочет. Комиссия по разбору ключевых инцидентов, если пожелает, может сказать, что "Форест" должен был получить три пенальти. Ховард Уэбб может появиться в телешоу с объяснением, если у него есть тяга к этому".



"Все это обязательно произойдет, но ничего из этого теперь не поможет "Ноттингем Форест", — пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.



