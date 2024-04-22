Каррагер: "Матч с "Ковентри" стоил Тен Хагу работы"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что победа над "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии, возможно, предрешила судьбу главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

В воскресенье "Юнайтед" только в серии пенальти одержал победу над "Ковентри", хотя по ходу матча вел с преимуществом в три гола.



То, каким образом "Ковентри" сравнял счет и всерьез угрожал выбить "Юнайтед" из турнира, Каррагер считает приговором для Тен Хага.



"Марк Робинс знаменит тем, что позволил тренеру "Манчестер Юнайтед" сохранить работу (забив гол за МЮ Алекса Фергюсона против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии в 1990 году). Думаю, этот результат только что стоил тренеру "Манчестер Юнайтед" своей работы".



"Я не представляю, как Эрик Тен Хаг останется. Просто такая игра следует одна за другой. Полагаю, это самая неловкая раздевалка команды, которая только что выиграла большой матч. Игроки не знают, праздновать ли им. Они, наверное, сидят там и смотрят друг на друга".



"Что может заставить вас подумать, что Тен Хаг обеспечит развитие "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне? Я просто не вижу этого", — цитирует Каррагера Sky Sports.