Гвардиола — своим игрокам: "В холодильник на пару дней"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его игрокам нужно остыть после двух напяженных матчей в течение трех дней.

В прошлую среду "Сити" сыграл 120 минут и бил пенальти против "Реала", но все равно не смог преодолеть 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Горожане" отреагировали на эту неудачу тяжелой победой 1:0 над "Челси" на "Уэмбли" и выходом в финал Кубка Англии.



"Сити" некогда отдыхать, потому что уже в четверг подопечные Гвардиолы сыграют на выезде с "Брайтоном" в Премьер-Лиге, и Хосеп хочет, чтобы его игроки восстановились как можно лучше.



"Что я скажу игрокам? В холодильник на пару дней. Не нужно видеться друг с другом. Оставайтесь дома со своими семьями. Попытайтесь отдохнуть, ничего особенного".



"Затем два дня подготовки к "Брайтону" и "Форест". Один матч за раз", — цитирует Гвардиолу The Independent.