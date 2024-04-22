Гвардиола — своим игрокам: "В холодильник на пару дней"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его игрокам нужно остыть после двух напяженных матчей в течение трех дней.

В прошлую среду "Сити" сыграл 120 минут и бил пенальти против "Реала", но все равно не смог преодолеть 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Горожане" отреагировали на эту неудачу тяжелой победой 1:0 над "Челси" на "Уэмбли" и выходом в финал Кубка Англии.

"Сити" некогда отдыхать, потому что уже в четверг подопечные Гвардиолы сыграют на выезде с "Брайтоном" в Премьер-Лиге, и Хосеп хочет, чтобы его игроки восстановились как можно лучше.

"Что я скажу игрокам? В холодильник на пару дней. Не нужно видеться друг с другом. Оставайтесь дома со своими семьями. Попытайтесь отдохнуть, ничего особенного".

"Затем два дня подготовки к "Брайтону" и "Форест". Один матч за раз", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2024 08:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 22.04.2024 09:50 # makeewadim
    Один матч за раз? Умник)) Игроков научи пробивать пенальти!

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  2. wengerrrro 22.04.2024 08:36 # wengerrrro
    че там готовиться, против сити все ноги раздвигают

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