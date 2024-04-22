Тренер "Ковентри": "Если бы Райт постриг ноги на ногах, мы были бы в финале"

Главный тренер "Ковентри" Марк Робинс пошутил, что его команда выбила бы "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии, если бы нападающий Хаджи Райт постриг ногти на ногах.

В воскресном матче на "Уэмбли" "Юнайтед" взял верх над "Ковентри" только в серии пенальти. До 11-метровых могло и не дойти, если бы на исходе второго экстра-тайма был засчитан гол Виктора Торпа.



Гол вышедшего на замену Торпа был отменен системой VAR из-за минимального офсайда у ассистировавшего ему Райта, и Робинсу лишь остается сокрушаться по поводу упущенной возможности выйти в финал.



"Ели бы он (Райт) постриг свои ногти на ногах, до пенальти бы не дошло. Возможность выйти в финал Кубка Англии не возникает часто, и мы были очень, очень близки".



"Мы начали играть, когда счет был 3:0 не в нашу пользу, и в итоге по-настоящему подвергли "Юнайтед" давлению. Я очень горжусь каждым — наши игроки и болельщики были удивительно хороши на протяжении всего пути в этом розыгрыше Кубка Англии. Мы только что сказали им, что они вписали себя в истории этого футбольного клуба. Люди еще долго будут говорить об этом матче. Мы не можем жалеть себя", — цитирует Робинса The Guardian.



