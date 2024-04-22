Невилл призвал Клаттенбурга немедленно подать в отставку

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал консультанта "Ноттингем Форест" Марка Клаттенбурга немедленно уйти в отставку со своего поста.

После своего поражения 2:0 от "Эвертона" в воскресенье "Форест" разразился невероятным заявлением насчет судейства, обвинив арбитра VAR в симпатиях к конкурирующему клубу и пригрозив иском к судейскому корпусу.



Ранее в этом сезоне "Форест" взял на работу бывшего рефери Премьер-Лиги в лице Клаттенбурга, и Невилл считает, что Марк не должен мириться с таким поведением своего клуба.



"Марк Клаттенбург должен подать в отставку сегодня же вечером. Если он видел слова, которые собирается опубликовать его клуб, ставя под сомнение непредвзятость рефери и обвиняя кого-либо в жульничестве за симпатии к другому клубу, тогда он поддерживает эти слова. Он потеряет всякое доверие рефери в футболе. Ему следует подать в отставку сегодня вечером и дистанцироваться от этого заявления".



"Это словно заявление капризного ребенка. Это нелепо. Они могли бы предстать в выигрышной позиции, но получилось наоборот. Они могли бы сказать: "Почему с нами так плохо обращаются и ничего не объясняют?" Ваш тренер, у которого хорошо подвешен язык, или ваш капитан могли выйти после матча и сказать, что мы не можем смириться с низким уровнем судейских решений, которые были против нас и оказали реальное влияние на игру".



"Я не фанат этого, но вы могли высказаться, если бы захотели. Однако печатные заявления от клуба насчет судейства... Не думаю, что стоит пересекать эту черту. Думаю, тренер мог сказать: "Это шок, эт позорное решение". Ты получишь небольшой штраф, который клуб может покрыть, потому что президент на твоей стороне. Все это уже случалось в прошлом".



"Сегодня и в последние недели поведение "Ноттингем Форест" оставляет желать лучшего. Когда я рос, то можно было чувствовать, что в своих действиях они руководствуются ценностями и принципами".



"Сегодня был ужасный день для "Ноттингем Форест". Ужасный из-за судейских решений, но также ужасный из-за их реакции на эту ситуацию. Ты ступаешь на опасную территорию, называя арбитра VAR фанатом "Лутона" и предполагая, что это повлияло на процесс принятия решений".



"И что значит их утверждение о том, что они "изучат все варианты"? У меня были проблемы с этим, когда "Ливерпуль" сказал подобное после офсайда против "Тоттенхэма". Что вы имеете ввиду? Теперь это стало модно. Что они собираются делать, судиться? Переигрывать матч? Просить вернуть очки? Этому не бывать".



"Это будет просто чепухой, только если вы не докажете абсолютную неправоту, чего в данном случае нет".



"Я расстроен из-за игроков и фанатов "Ноттингем Форест", но я также расстроен поведением "Ноттингем Форест". Это ужасное заявление, и они как футбольный клуб пожалеют об этом".



"Кто-то стоит за этим поведением, которое они демонстрируют после этих плохих судейских решений, и это неправильно", — сообщил Невилл Sky Sports.