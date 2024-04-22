Клопп доволен "совершенной" игрой "Ливерпуля" против "Фулхэма"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил свою команду за "совершенную игру" против "Фулхэма" в воскресенье.

Завершив первый тайм выездного матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" со счетом 1:1, после перерыва "Ливерпуль" забил два гола и одержал комфортную победу со счетом 1:3.



Клопп остался очень доволен, в какой футбол играли "красные" во втором тайме, особенно с учетом матча Лиги Европы несколькими днями ранее.



"Во втором тайме была совершенная игра, если хотите. Это была наша пока что лучшая игра, которую мы показывали против "Фулхэма". Нам нужно было сделать следующий шаг и одержать победу здесь — парни справились с этим и справились очень хорошо. Мы создали больше моментов и могли забить еще".



"Я очень доволен игрой и надеюсь, никто не пострадал. Нам нужно быстро восстановить силы, потому что мы снова играем в среду".



"Мы находимся в ситуации, в которой находимся в данный момент, благодаря характеру парней. Никто не ожидал, что мы будем здесь, и это заслуга парней", — цитирует Клоппа The Independent.