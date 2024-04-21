Тен Хаг считает, что МЮ не должно быть стыдно за матч против "Ковентри"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда не должна стыдиться той манеры, в которой она одержала победу над "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.

По ходу воскресного матча на "Уэмбли" "Юнайтед" разбазарил преимущество в три гола и несколько раз был на волоске от вылета из турнира.



Взять верх над середняком Чемпионшипа "красным дьяволам" удалось только в серии пенальти, и Тен Хаг считает это достижением.



"Это не было стыдно. Это огромное достижение. Мы достигли двух финалов (Кубка Англии) за два года".



"За последние 20 лет "Юнайтед" пять раз был в финале, так что два из них — это огромное достижение. Когда ты так доминируешь и ведешь 3:0, ты должен прикончить игру. То, что с нами случилось, было плохо".



"Мы можем достигать очень высоких уровней в своей игре, но в том же матче мы можем достигать очень низких уровней. Это необъяснимо, но это связано с тем, как мы контролируем игру, берем ответственность и принимаем решения. Я должен научить своих игроков принимать решения лучше".



"Мы можем сделать самое сложное и повести в счете. Сегодня мы почти упустили игру, но в конце концов нам это сошло с рук".



"Это хороший признак, какими целеустремленными мы были в серии пенальти, но в заключительные минуты мы совершили ошибки, которых не должно быть", — цитирует Тен Хага Evening Standard.