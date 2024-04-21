Тен Хаг считает, что МЮ не должно быть стыдно за матч против "Ковентри"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда не должна стыдиться той манеры, в которой она одержала победу над "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.

По ходу воскресного матча на "Уэмбли" "Юнайтед" разбазарил преимущество в три гола и несколько раз был на волоске от вылета из турнира.

Взять верх над середняком Чемпионшипа "красным дьяволам" удалось только в серии пенальти, и Тен Хаг считает это достижением.

"Это не было стыдно. Это огромное достижение. Мы достигли двух финалов (Кубка Англии) за два года".

"За последние 20 лет "Юнайтед" пять раз был в финале, так что два из них — это огромное достижение. Когда ты так доминируешь и ведешь 3:0, ты должен прикончить игру. То, что с нами случилось, было плохо".

"Мы можем достигать очень высоких уровней в своей игре, но в том же матче мы можем достигать очень низких уровней. Это необъяснимо, но это связано с тем, как мы контролируем игру, берем ответственность и принимаем решения. Я должен научить своих игроков принимать решения лучше".

"Мы можем сделать самое сложное и повести в счете. Сегодня мы почти упустили игру, но в конце концов нам это сошло с рук".

"Это хороший признак, какими целеустремленными мы были в серии пенальти, но в заключительные минуты мы совершили ошибки, которых не должно быть", — цитирует Тен Хага Evening Standard.


Метки Ковентри, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 23:00

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