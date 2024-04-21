Кин: "Юнайтед" выглядел как команда Чемпионшипа"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что "красные дьяволы" выглядели "как команда Чемпионшипа" в полуфинальном матче Кубка Англии против "Ковентри".

Пропустив три поздних гола, "Юнайтед" позволил "Ковентри" сделать счет 3:3 и перевести игру в экстра-таймы в воскресном матче на "Уэмбли".



"Ковентри" смотрелся лучше в дополнительные 30 минут, пробив в перекладину и создав еще несколько моментов, включая отмененный из-за офсайда гол.



И хотя в итоге "Юнайтед" взял верх в серии пенальти, Кин считает, что "дьяволам" это удалось только благодаря невероятному везению.



"Мне не нравится, что я наблюдаю в исполнении этой команды "Юнайтед". Им сложно понравиться кому-либо. Они играют моментами. Мы говорим о лидерство и характере, но я не наблюдаю ничего такого у этой группы игроков "Юнайтед".



"Боже мой, в концовке они просто оседлали свою удачу. После замен, после своего первого гола "Ковентри" обрел веру и внезапно стал выглядеть командой Премьер-Лиги в экстра-таймах, а "Юнайтед" выглядел как команда Чемпионшипа", — сообщил Кин в эфире ITV.