"Вулверхэмптон" заинтересован в Рамсдейле
"Вулверхэмптон" заинтересован в приобретении голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.
"Вулверхэмптон" находится в поисках нового голкипера, потому что первый номер "волков" Жозе Са вызывает огромный интерес из Саудовской Аравии.
Продажа 31-летнего Са в один из саудовских клубов обеспечила бы "Вулверхэмптону" средства на приглашение Рамсдейла, который в этом сезоне является дублером Давида Райи в "Арсенале".
Как сообщает The Sun, Рамсдейл возглавляет вратарский шорт-лист "волков", куда также входят Сэм Джонстон из "Кристал Пэлас", Кувин Келлехер из "Ливерпуля" и Энтони Паттерсон из "Сандерленда".
21.04.2024 21:00
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