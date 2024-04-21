"Вулверхэмптон" заинтересован в Рамсдейле

"Вулверхэмптон" заинтересован в приобретении голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

"Вулверхэмптон" находится в поисках нового голкипера, потому что первый номер "волков" Жозе Са вызывает огромный интерес из Саудовской Аравии.



Продажа 31-летнего Са в один из саудовских клубов обеспечила бы "Вулверхэмптону" средства на приглашение Рамсдейла, который в этом сезоне является дублером Давида Райи в "Арсенале".



Как сообщает The Sun, Рамсдейл возглавляет вратарский шорт-лист "волков", куда также входят Сэм Джонстон из "Кристал Пэлас", Кувин Келлехер из "Ливерпуля" и Энтони Паттерсон из "Сандерленда".