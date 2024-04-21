"Вулверхэмптон" заинтересован в Рамсдейле

Аарон Рамсдейл "Вулверхэмптон" заинтересован в приобретении голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

"Вулверхэмптон" находится в поисках нового голкипера, потому что первый номер "волков" Жозе Са вызывает огромный интерес из Саудовской Аравии.

Продажа 31-летнего Са в один из саудовских клубов обеспечила бы "Вулверхэмптону" средства на приглашение Рамсдейла, который в этом сезоне является дублером Давида Райи в "Арсенале".

Как сообщает The Sun, Рамсдейл возглавляет вратарский шорт-лист "волков", куда также входят Сэм Джонстон из "Кристал Пэлас", Кувин Келлехер из "Ливерпуля" и Энтони Паттерсон из "Сандерленда".


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 21:00

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