"Ливерпуль" победил "Фулхэм" и догнал "Арсенал"
"Ливерпуль" догнал по очкам лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал" благодаря победе 1:3 в гостях у "Фулхэма".
Относительно победы 0:2 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "дачников" вернулся Бобби Декордова-Рид, заменив Виллиана и получив капитанскую повязку.
По сравнению с выездом в Бергамо в четверг в стартовый состав "красных" влились Джарелл Куанса, Ватару Эндо, Райан Гравенберх, Харви Эллиотт и Диогу Жота. Мохамед Салах оказался среди переместившихся в запас.
В начале матча гости смотрелись предпочтительнее, хотя и не настолько, чтобы хватило на гол.
Открыть счет "Ливерпулю" помог стандарт на 32-й минуте. Это Трент Александер-Арнольд прямым ударом со штрафного поразил верхний угол ворот — 0:1.
"Фулхэм" постепенно пришел в себя и очень активно провел концовку тайма, в итоге сравняв счет. Тимоти Кастань подкараулил отскок в штрафной и вогнал мяч в угол ворот — 1:1.
Зато "Ливерпуль" мощно начал второй тайм и уже на 54-й минуте снова вышел вперед. Райан Гравенберх получил возможность свободно пробить с подступов к штрафной в угол ворот — 1:2.
"Дачники" выглядели растерянными, и это обернулось для них третьим пропущенным голом на 72-й минуте. Жота вышел один на один по левому краю штрафной и через руки Бернда Лено направил мяч в ворота — 1:3.
Остаток матча сложился безмятежно для "Ливерпуля", который набрал важнейшие три очка после матча в Лиге Европы посреди недели.
"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче
21.04.2024 20:35
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Не "догнал", а "не отпустил". Тоже мне беглецов нашёл.
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на главную, питор!
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