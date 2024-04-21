"Ливерпуль" победил "Фулхэм" и догнал "Арсенал"

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" догнал по очкам лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал" благодаря победе 1:3 в гостях у "Фулхэма".

Относительно победы 0:2 над "Вест Хэмом" в стартовый состав "дачников" вернулся Бобби Декордова-Рид, заменив Виллиана и получив капитанскую повязку.

По сравнению с выездом в Бергамо в четверг в стартовый состав "красных" влились Джарелл Куанса, Ватару Эндо, Райан Гравенберх, Харви Эллиотт и Диогу Жота. Мохамед Салах оказался среди переместившихся в запас.

В начале матча гости смотрелись предпочтительнее, хотя и не настолько, чтобы хватило на гол.

Открыть счет "Ливерпулю" помог стандарт на 32-й минуте. Это Трент Александер-Арнольд прямым ударом со штрафного поразил верхний угол ворот — 0:1.

"Фулхэм" постепенно пришел в себя и очень активно провел концовку тайма, в итоге сравняв счет. Тимоти Кастань подкараулил отскок в штрафной и вогнал мяч в угол ворот — 1:1.

Зато "Ливерпуль" мощно начал второй тайм и уже на 54-й минуте снова вышел вперед. Райан Гравенберх получил возможность свободно пробить с подступов к штрафной в угол ворот — 1:2.

"Дачники" выглядели растерянными, и это обернулось для них третьим пропущенным голом на 72-й минуте. Жота вышел один на один по левому краю штрафной и через руки Бернда Лено направил мяч в ворота — 1:3.

Остаток матча сложился безмятежно для "Ливерпуля", который набрал важнейшие три очка после матча в Лиге Европы посреди недели.

"Фулхэм" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 20:35

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Последние комментарии:




  1. sausage 21.04.2024 20:40 # sausage
    Не "догнал", а "не отпустил". Тоже мне беглецов нашёл.

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  2. electric 21.04.2024 20:37 # electric
    на главную, питор!

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