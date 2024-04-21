"Юнайтед" по пенальти победил "Ковентри" и вышел в финал Кубка Англии
Разбазарив преимущество в три гола, "Манчестер Юнайтед" только в серии пенальти вырвал победу против "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.
Как и ожидалось, партнером Харри Магуайра по центру обороны "красных дьяволов" выступил Каземиро. Травмированного Вилли Камбвала заменил Скотт Мактоминей.
"Юнайтед" достаточно неторопливо начал матч и в первые 20 минут создал только один верный момент, когда Маркус Рэшфорд, выйдя один на один, направил мяч мимо дальнего угла ворот.
Зато свой второй момент "дьяволы" использовали. На 23-й минуте Диогу Далот прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где Скотт Мактоминей воспользовался ошибкой голкипера и просто подставил свою ногу — 0:1.
В дальнейшем шла неторопливая игра, без явных моментов, но перед самым перерывом "Юнайтед" развил свое преимущество. Удар Рэшфорда в верхний угол ворот был отражен голкипером, а после назначенного углового Магуайр пробил головой из центра штрафной — 0:2.
Во втором тайме "дьяволы" достаточно уверенно, хотя и неторопливо контролировали игру, а на 58-й минуте счет стал крупным. Рэшфорд был лишен мяча на левом краю штрафной, но снарядом тут же завладел Бруну Фернандеш, с помощью рикошета поразив ближний угол ворот — 0:3.
В концовке "Юнайтед" расслабился и быстро за это поплатился. На 71-й минуте Эллис Симмс свободно пробил по летящему мячу из пределов штрафной после передачи с фланга — 1:3.
А спустя восемь минут разница в счете сократилась до минимума. Каллум О'Хэр пробил с подступов к штрафной, и после рикошета от спины Аарона Ван-Биссаки мяч полетел по неберущейся для Андре Онана траектории — 2:3.
"Ковентри" по-настоящему воодушевился и подверг "Юнайтед" огромному давлению. И на третьей компенсированной минуте "дьяволы" дрогнули, потому что Ван-Биссака нечаянно сыграл рукой в штрафной. К 11-метровой отметке подошел Хаджи Райт и перевел игру в экстра-таймы — 3:3.
В экстра-таймах команды обменялись попаданиями в перекладину. Но если для "Юнайтед" это был единственный реальный момент в эти 30 минут, то "Ковентри" создал еще несколько. В самой концовке Виктор Торп даже поразил ворота Онана с близкого расстояния, но из-за минимального офсайда гол не был засчитан.
Судьба путевки в финал решилась только в серии пенальти, и здесь нервы крепче оказались у "Юнайтед".
"Юнайтед" с огромным скрипом преодолел сопротивление "Ковентри" и устроил повторение прошлогоднего финала. "Дьяволы" победил, но оставили кучу вопросов к своей игре.
"Ковентри" — "Манчестер Юнайтед" — 3:3 (0:2) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти — 4:2
Голы: Симмс 71, О'Хэр 79, Райт 90 (пен) — Мактоминей 23, Магуайр 45, Фернандеш 58.
Серия пенальти: Каземиро (голкипер) — Райт (гол), Далот (гол) — Торп (гол), Эриксен (гол) — О'Хэр (голкипер), Фернандеш (гол) — Шиф (мимо), Хейлунд (гол).
"Ковентри": Коллинс, Латибодиер (Тавареш 63, Годден 105), Томас, Кичинг (Бинкс 63), Бидвелл (Дасилва 80), Экклс (Торп 63), Шиф, О'Хэр, Ван Эвейк, Симмс, Райт.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Каземиро, Ван-Биссака, Мактоминей (Форсон 103), Майну (Эриксен 72), Гарначо (Антони 66), Фернандеш, Рэшфорд (Диалло 90), Хейлунд.
Предупреждения: Томас, Дасилва — Онана.
21.04.2024 20:30
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Последние комментарии:
ЛФК одобрили 500 000 000$ на траты по новым правилам ФФП (с учетом зп).
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А куда вся ссаная пенсятина делась? Ливерпуль выиграл и в гонке, МЮ вышел в финал КА, а Челси как обычно обосрался... Ну где же вы, пенсы? Чё по перспективам?
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Даёшь КА чертям! Вот было бы здорово бензоколонку без трофеев оставить в этом сезоне!
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Просто два говна: что аргентинское чучело, что лысое недразумение. Самое ржачное будет, если лысый из МЮ обыграет лысого из МС, а после Рэдклиф оставит его на следующий сезон, вот умора будет
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Кое как ноги унесли, со скрипом заползли в финал…
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Фулэм 1:3 Ураганпуль
Хрюбало наркота и тети остера представили?
Ахахахаха арюю-хрюю
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ГЕРОЙ!
Вернувшийся с войны наемник ЧВК Вагнера убил и расчленил женщину в Ленинградской области. Он ушел на фронт из колонии, где отбывал срок за убийство — «Фонтанка»
В ночь на 21 апреля, как пишет издание, полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова в поселке Никольское Ленинградской области. Мужчину, по данным «Фонтанки», задержали в его квартире, где обнаружили чемодан с фрагментами тела женщины. Еще один чемодан, утверждает издание, Серов перед приходом полиции выбросил из окна.
«Фонтанка» пишет, что 42-летний Алексей Серов приехал работать в регион после возвращения с войны с Украиной летом 2023 года. По информации издания, в полномасштабном вторжении мужчина принимал участие в составе ЧВК Вагнера, куда был завербован из колонии в Удмуртии. Там Серов отбывал 12-летний срок за убийство.
Задержанный признался в том, что расчленил женщину. По его словам, это произошло после ссоры.
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МЮ устроил шоу, драму, интригу - зрители кайфанули
голубая манчестерская помойка душно один раз протыкала челсийский гей клуб обеспечив зрителям наихуевейшее зрелище.
Это все что можно сказать о финалистах КА
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виталька - истинный внук бабули
21.04.2024 20:19 #
takernotagiver
Байер должен проиграть. Вот это сенсация будет
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Источник: http://fapl.ru/posts/107147/?c=1
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у зеропуков опять ебало в моче ухиххихихииххи
21.04.2024 20:09 #
tihinya-moiyobir
Унитайзед ПХАХАХАХАХАХА
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21.04.2024 20:09 #
mafia-fake
Орууууууууууууууууууу
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21.04.2024 20:09 #
felix-the-cat
УНИТАЙЗЕД АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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Эндо, Гравенберх, Гакпо, Салах, Диаз - на выход.
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всем похуй михужло. Доже анонса не было на это авно.
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Мда, вот уж точно, только орнуть можно с такого сюжета.
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Но он не угадал, это был суперлох
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Не понятно как они это делают, с таким количеством травм и проблем в составе, по сути на одном Тен Хаге команда выезжает.
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21.04.2024 20:30 # удалить
atheist
Ахах, смотрел трансляцию в ВК, комментатор говорит откуда столько конченный в комментах, походу болельщики Челси БАЗАААА
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Источник: http://fapl.ru/posts/107147/
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Ебло змагарское на радостях золотой дождь устроит для пидорастерки, после такой великой победы говнайтеда.
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17.03.2024 21:14 #
superglor
Пригородные такие пригородные. Выдали матч жизни чтобы выкинуть зеропуков из квадрупла, а сами уже в следующем туре обосрутся от Ковентри. Снова изи кубок для Сити.
http://fapl.ru/posts/106474/?c=1#c7905154
Обосpaлись позорные пригородные сегодня по полной, но судейка офсайдный пидapaс протащил этих чмошников в финал. Отомстим за Ковентри.
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Байер на 98 минуте забил в 10-ром) С ума сойти)
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Жалко Кавентри, но тем эпичней будет финал.
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