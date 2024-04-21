"Юнайтед" по пенальти победил "Ковентри" и вышел в финал Кубка Англии

Скотт Мактоминей Разбазарив преимущество в три гола, "Манчестер Юнайтед" только в серии пенальти вырвал победу против "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.

Как и ожидалось, партнером Харри Магуайра по центру обороны "красных дьяволов" выступил Каземиро. Травмированного Вилли Камбвала заменил Скотт Мактоминей.

"Юнайтед" достаточно неторопливо начал матч и в первые 20 минут создал только один верный момент, когда Маркус Рэшфорд, выйдя один на один, направил мяч мимо дальнего угла ворот.

Зато свой второй момент "дьяволы" использовали. На 23-й минуте Диогу Далот прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где Скотт Мактоминей воспользовался ошибкой голкипера и просто подставил свою ногу — 0:1.

В дальнейшем шла неторопливая игра, без явных моментов, но перед самым перерывом "Юнайтед" развил свое преимущество. Удар Рэшфорда в верхний угол ворот был отражен голкипером, а после назначенного углового Магуайр пробил головой из центра штрафной — 0:2.

Во втором тайме "дьяволы" достаточно уверенно, хотя и неторопливо контролировали игру, а на 58-й минуте счет стал крупным. Рэшфорд был лишен мяча на левом краю штрафной, но снарядом тут же завладел Бруну Фернандеш, с помощью рикошета поразив ближний угол ворот — 0:3.

В концовке "Юнайтед" расслабился и быстро за это поплатился. На 71-й минуте Эллис Симмс свободно пробил по летящему мячу из пределов штрафной после передачи с фланга — 1:3.

А спустя восемь минут разница в счете сократилась до минимума. Каллум О'Хэр пробил с подступов к штрафной, и после рикошета от спины Аарона Ван-Биссаки мяч полетел по неберущейся для Андре Онана траектории — 2:3.

"Ковентри" по-настоящему воодушевился и подверг "Юнайтед" огромному давлению. И на третьей компенсированной минуте "дьяволы" дрогнули, потому что Ван-Биссака нечаянно сыграл рукой в штрафной. К 11-метровой отметке подошел Хаджи Райт и перевел игру в экстра-таймы — 3:3.

В экстра-таймах команды обменялись попаданиями в перекладину. Но если для "Юнайтед" это был единственный реальный момент в эти 30 минут, то "Ковентри" создал еще несколько. В самой концовке Виктор Торп даже поразил ворота Онана с близкого расстояния, но из-за минимального офсайда гол не был засчитан.

Судьба путевки в финал решилась только в серии пенальти, и здесь нервы крепче оказались у "Юнайтед".

"Юнайтед" с огромным скрипом преодолел сопротивление "Ковентри" и устроил повторение прошлогоднего финала. "Дьяволы" победил, но оставили кучу вопросов к своей игре.

"Ковентри" — "Манчестер Юнайтед" — 3:3 (0:2) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти — 4:2

Голы: Симмс 71, О'Хэр 79, Райт 90 (пен) — Мактоминей 23, Магуайр 45, Фернандеш 58.

Серия пенальти: Каземиро (голкипер) — Райт (гол), Далот (гол) — Торп (гол), Эриксен (гол) — О'Хэр (голкипер), Фернандеш (гол) — Шиф (мимо), Хейлунд (гол).

"Ковентри": Коллинс, Латибодиер (Тавареш 63, Годден 105), Томас, Кичинг (Бинкс 63), Бидвелл (Дасилва 80), Экклс (Торп 63), Шиф, О'Хэр, Ван Эвейк, Симмс, Райт.

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Каземиро, Ван-Биссака, Мактоминей (Форсон 103), Майну (Эриксен 72), Гарначо (Антони 66), Фернандеш, Рэшфорд (Диалло 90), Хейлунд.

Предупреждения: Томас, Дасилва — Онана.


Метки Ковентри, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 20:30

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Последние комментарии:




  1. dexter 21.04.2024 21:25 # dexter
    ЛФК одобрили 500 000 000$ на траты по новым правилам ФФП (с учетом зп).

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  2. sausage 21.04.2024 21:19 # sausage
    А куда вся ссаная пенсятина делась? Ливерпуль выиграл и в гонке, МЮ вышел в финал КА, а Челси как обычно обосрался... Ну где же вы, пенсы? Чё по перспективам?

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  3. sausage 21.04.2024 21:15 # sausage
    Даёшь КА чертям! Вот было бы здорово бензоколонку без трофеев оставить в этом сезоне!

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  4. sellman 21.04.2024 21:07 # sellman
    Просто два говна: что аргентинское чучело, что лысое недразумение. Самое ржачное будет, если лысый из МЮ обыграет лысого из МС, а после Рэдклиф оставит его на следующий сезон, вот умора будет

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  5. black-sumrak1990 21.04.2024 20:53 # black-sumrak1990
    Кое как ноги унесли, со скрипом заползли в финал…

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  6. v-0987654321 21.04.2024 20:43 # v-0987654321
    Фулэм 1:3 Ураганпуль

    Хрюбало наркота и тети остера представили?

    Ахахахаха арюю-хрюю

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  7. narcot 21.04.2024 20:42 # narcot
    ГЕРОЙ!




    Вернувшийся с войны наемник ЧВК Вагнера убил и расчленил женщину в Ленинградской области. Он ушел на фронт из колонии, где отбывал срок за убийство — «Фонтанка»

    В ночь на 21 апреля, как пишет издание, полицейские задержали 42-летнего Алексея Серова в поселке Никольское Ленинградской области. Мужчину, по данным «Фонтанки», задержали в его квартире, где обнаружили чемодан с фрагментами тела женщины. Еще один чемодан, утверждает издание, Серов перед приходом полиции выбросил из окна.

    «Фонтанка» пишет, что 42-летний Алексей Серов приехал работать в регион после возвращения с войны с Украиной летом 2023 года. По информации издания, в полномасштабном вторжении мужчина принимал участие в составе ЧВК Вагнера, куда был завербован из колонии в Удмуртии. Там Серов отбывал 12-летний срок за убийство.

    Задержанный признался в том, что расчленил женщину. По его словам, это произошло после ссоры.

    (ответить)

  8. jack-4poker 21.04.2024 20:40 # jack-4poker
    МЮ устроил шоу, драму, интригу - зрители кайфанули
    голубая манчестерская помойка душно один раз протыкала челсийский гей клуб обеспечив зрителям наихуевейшее зрелище.

    Это все что можно сказать о финалистах КА

    (ответить)

  9. narcot 21.04.2024 20:39 # narcot
    виталька - истинный внук бабули




    21.04.2024 20:19 #
    takernotagiver

    Байер должен проиграть. Вот это сенсация будет
    (ответить)


    Источник: http://fapl.ru/posts/107147/?c=1

    (ответить)

  10. narcot 21.04.2024 20:37 # narcot
    у зеропуков опять ебало в моче ухиххихихииххи



    21.04.2024 20:09 #
    tihinya-moiyobir

    Унитайзед ПХАХАХАХАХАХА
    (ответить)

    21.04.2024 20:09 #
    mafia-fake

    Орууууууууууууууууууу
    (ответить)
    21.04.2024 20:09 #
    felix-the-cat

    УНИТАЙЗЕД АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
    (ответить)

    (ответить)

  11. dexter 21.04.2024 20:35 # dexter
    Эндо, Гравенберх, Гакпо, Салах, Диаз - на выход.

    (ответить)

  12. electric 21.04.2024 20:35 # electric
    всем похуй михужло. Доже анонса не было на это авно.

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  13. sausage 21.04.2024 20:33 # sausage
    Мда, вот уж точно, только орнуть можно с такого сюжета.

    (ответить)

  14. atheist 21.04.2024 20:33 # atheist
    Но он не угадал, это был суперлох

    (ответить)

  15. alexomck 21.04.2024 20:33 # alexomck
    Не понятно как они это делают, с таким количеством травм и проблем в составе, по сути на одном Тен Хаге команда выезжает.

    (ответить)

  16. atheist 21.04.2024 20:33 # atheist
    21.04.2024 20:30 # удалить
    atheist

    Ахах, смотрел трансляцию в ВК, комментатор говорит откуда столько конченный в комментах, походу болельщики Челси БАЗАААА
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107147/

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  17. tihinya-moiyobir 21.04.2024 20:32 # tihinya-moiyobir
    Ебло змагарское на радостях золотой дождь устроит для пидорастерки, после такой великой победы говнайтеда.

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  18. superglor 21.04.2024 20:32 # superglor
    17.03.2024 21:14 #
    superglor
    Пригородные такие пригородные. Выдали матч жизни чтобы выкинуть зеропуков из квадрупла, а сами уже в следующем туре обосрутся от Ковентри. Снова изи кубок для Сити.

    http://fapl.ru/posts/106474/?c=1#c7905154

    Обосpaлись позорные пригородные сегодня по полной, но судейка офсайдный пидapaс протащил этих чмошников в финал. Отомстим за Ковентри.

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  19. takernotagiver 21.04.2024 20:31 # takernotagiver
    Байер на 98 минуте забил в 10-ром) С ума сойти)

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  20. dexter 21.04.2024 20:31 # dexter
    Жалко Кавентри, но тем эпичней будет финал.

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