"Юнайтед" по пенальти победил "Ковентри" и вышел в финал Кубка Англии

Разбазарив преимущество в три гола, "Манчестер Юнайтед" только в серии пенальти вырвал победу против "Ковентри" в полуфинале Кубка Англии.

Как и ожидалось, партнером Харри Магуайра по центру обороны "красных дьяволов" выступил Каземиро. Травмированного Вилли Камбвала заменил Скотт Мактоминей.



"Юнайтед" достаточно неторопливо начал матч и в первые 20 минут создал только один верный момент, когда Маркус Рэшфорд, выйдя один на один, направил мяч мимо дальнего угла ворот.



Зато свой второй момент "дьяволы" использовали. На 23-й минуте Диогу Далот прострелил с правого края штрафной во вратарскую, где Скотт Мактоминей воспользовался ошибкой голкипера и просто подставил свою ногу — 0:1.



В дальнейшем шла неторопливая игра, без явных моментов, но перед самым перерывом "Юнайтед" развил свое преимущество. Удар Рэшфорда в верхний угол ворот был отражен голкипером, а после назначенного углового Магуайр пробил головой из центра штрафной — 0:2.



Во втором тайме "дьяволы" достаточно уверенно, хотя и неторопливо контролировали игру, а на 58-й минуте счет стал крупным. Рэшфорд был лишен мяча на левом краю штрафной, но снарядом тут же завладел Бруну Фернандеш, с помощью рикошета поразив ближний угол ворот — 0:3.



В концовке "Юнайтед" расслабился и быстро за это поплатился. На 71-й минуте Эллис Симмс свободно пробил по летящему мячу из пределов штрафной после передачи с фланга — 1:3.



А спустя восемь минут разница в счете сократилась до минимума. Каллум О'Хэр пробил с подступов к штрафной, и после рикошета от спины Аарона Ван-Биссаки мяч полетел по неберущейся для Андре Онана траектории — 2:3.



"Ковентри" по-настоящему воодушевился и подверг "Юнайтед" огромному давлению. И на третьей компенсированной минуте "дьяволы" дрогнули, потому что Ван-Биссака нечаянно сыграл рукой в штрафной. К 11-метровой отметке подошел Хаджи Райт и перевел игру в экстра-таймы — 3:3.



В экстра-таймах команды обменялись попаданиями в перекладину. Но если для "Юнайтед" это был единственный реальный момент в эти 30 минут, то "Ковентри" создал еще несколько. В самой концовке Виктор Торп даже поразил ворота Онана с близкого расстояния, но из-за минимального офсайда гол не был засчитан.



Судьба путевки в финал решилась только в серии пенальти, и здесь нервы крепче оказались у "Юнайтед".



"Юнайтед" с огромным скрипом преодолел сопротивление "Ковентри" и устроил повторение прошлогоднего финала. "Дьяволы" победил, но оставили кучу вопросов к своей игре.



"Ковентри" — "Манчестер Юнайтед" — 3:3 (0:2) после экстра-таймов, победа "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти — 4:2



Голы: Симмс 71, О'Хэр 79, Райт 90 (пен) — Мактоминей 23, Магуайр 45, Фернандеш 58.



Серия пенальти: Каземиро (голкипер) — Райт (гол), Далот (гол) — Торп (гол), Эриксен (гол) — О'Хэр (голкипер), Фернандеш (гол) — Шиф (мимо), Хейлунд (гол).



"Ковентри": Коллинс, Латибодиер (Тавареш 63, Годден 105), Томас, Кичинг (Бинкс 63), Бидвелл (Дасилва 80), Экклс (Торп 63), Шиф, О'Хэр, Ван Эвейк, Симмс, Райт.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Каземиро, Ван-Биссака, Мактоминей (Форсон 103), Майну (Эриксен 72), Гарначо (Антони 66), Фернандеш, Рэшфорд (Диалло 90), Хейлунд.



Предупреждения: Томас, Дасилва — Онана.