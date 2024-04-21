"Форест" выпустил заявление с критикой судейства

Нуну Эшпириту Санту "Ноттингем Форест" выпустил грозное заявление после поражения 2:0 от "Эвертона".

Ранее в воскресенье "Форест" потерпел поражение на "Гудисон Парк" от своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.

По ходу матча Эшли Янг мог ставить виновником назначения трех пенальти в ворота "Эвертона", но и единоборства с Джованни Рейной и Каллумом Хадсон-Одои, и игра рукой остались без последствий для ветерана.

После матча "Форест" обрушился с критикой на арбитра VAR Стюарта Аттуэлла, а также пригрозил Премьер-Лиге и судейскому корпусу последствиями.

"Три крайне плохих решения — три неназначенных пенальти, и мы просто не можем смириться с этим".

"Мы еще до матча предупреждали судейский корпус, что арбитром VAR является фанат "Лутона", но они не поменяли его. Вы неоднократно испытывали наше терпение".

"Теперь футбольный клуб "Ноттингем Форест" изучит, что можно предпринять", — гласит заявление "лесников".


Метки PGMOL, VAR, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, рефери, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2024 20:00

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  1. redkop888 21.04.2024 21:18 # redkop888
    Ну за то что посмели ротик открыть, нужно еще проверки провести и снять еще очков

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  2. vals1702 21.04.2024 20:56 # vals1702
    с вас еще очки снимут)

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