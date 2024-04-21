"Форест" выпустил заявление с критикой судейства

"Ноттингем Форест" выпустил грозное заявление после поражения 2:0 от "Эвертона".

Ранее в воскресенье "Форест" потерпел поражение на "Гудисон Парк" от своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге.



По ходу матча Эшли Янг мог ставить виновником назначения трех пенальти в ворота "Эвертона", но и единоборства с Джованни Рейной и Каллумом Хадсон-Одои, и игра рукой остались без последствий для ветерана.



После матча "Форест" обрушился с критикой на арбитра VAR Стюарта Аттуэлла, а также пригрозил Премьер-Лиге и судейскому корпусу последствиями.



"Три крайне плохих решения — три неназначенных пенальти, и мы просто не можем смириться с этим".



"Мы еще до матча предупреждали судейский корпус, что арбитром VAR является фанат "Лутона", но они не поменяли его. Вы неоднократно испытывали наше терпение".



"Теперь футбольный клуб "Ноттингем Форест" изучит, что можно предпринять", — гласит заявление "лесников".