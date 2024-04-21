"Вилла" победила "Борнмут" и приблизилась к Лиге Чемпионов

"Астон Вилла" одержала победу 3:1 над "Борнмутом" и укрепилась в топ-4 Премьер-Лиги.

Домашний для команды Унаи Эмери матч начался неудачно, потому что Мэтти Кэш грубо сыграл в своей штрафной против Милоша Керкеза, и Доминик Соланке реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Однако перед самым перерывом Морган Роджерс ворвался в чужую штрафную по левому краю, убрал в сторону защитника и пробил с рикошетом — 1:1.



А на 57-й минуте "Вилла" вышла вперед. Это Мусса Диаби завершил контратаку своей команды, пробив в касание после передачи в штрафную от Олли Уоткинса — 2:1.



На 78-й минуте все стало окончательно ясно. Получив передачу в штрафной, Леон Бэйли проскочил мимо голкипера и закатил мяч в ворота с острого угла — 3:1.



Утомительные 120 минут во Франции в минувший четверг не помешали "Вилле" одержать важную победу и приблизиться к попаданию в Лигу Чемпионов.



"Астон Вилла" — "Борнмут". Отчет о матче