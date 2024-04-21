"Челси" начинает переговоры с Палмером о новом контракте

"Челси" планирует еще до окончания сезона пригласить своего вингера Коула Палмера к столу переговоров для обсуждения нового контракта.

21-летний Палмер является, пожалуй, лучшим игроком "Челси" в этом сезоне, забив 20 голов за команду Маурисио Почеттино в рамках Премьер-Лиги после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов.



По своему контракту, рассчитанному до 2030 года, Палмер получает около 80,000 фунтов в неделю — значительно меньше других звезд "Челси". Например, Рахим Стерлинг кладет в свой карман 325,000 фунтов каждые семь дней.



По информации Daily Mirror, "Челси" собирается как можно скорее исправить это недоразумение. "Синие" значительно увеличат зарплату Палмера, а также включат в новую сделку бонусы, чтобы стимулировать Коула к новым достижениям.



"Челси" может позволить себе повышение оклада Палмера, потому что ожидает значительно сократить свою зарплатную ведомость летом, расставшись с Кепой Аррисабалагой, Тиаго Силвой, Малангом Сарром, Хакимом Зийешем и Ромелу Лукаку.