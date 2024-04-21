Бернарду Силва объяснил свой пенальти против "Реала"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва объяснил свою осечку в серии пенальти против "Реала".

В минувшую среду "Сити" завершил 120 минут ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" со счетом 1:1, уступив серии пенальти 4:3.



Исполняя второй 11-метровый своей команды, Силва пробил несильно и прямо по центру, позволив голкиперу "Реала" Андрею Лунину совершить сейв.



Силва очень переживал из-за своей осечки. Бернарду объясняет свое решение пробить по центру ожиданиями насчет того, что Лунин бросится в угол.



"Такие эмоции — это часть нашей профессии, часть футбола. Да, это было тяжело. В первую ночь я особо не спал, во вторую ты спишь немного лучше. В третью ты спишь почти всю ночь. Что поделать, это футбол, это наша профессия, и мы должны справляться с такими моментами".



"У меня было два варианта. Я держал в уме один из углов — не собираюсь говорить вам, какой именно — и середину. Я ждал. Я хотел исполнить пенальти вторым или третьим, чтобы увидеть реакцию голкипера при первом или втором пенальти. В случае с первым он рано дернулся, и я подумал, что пробить посередине будет хорошим решением, потому что в моменты давления голкиперы прыгают с вероятностью 99 процентов. Но он выбрал не прыгать, и стоит похвалить его за это. И да — вышло, что вышло", — цитирует Силву The Guardian.