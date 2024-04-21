Гвардиола выразил поддержку Почеттино

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал "Челси" продолжать верить в своего наставника Маурисио Почеттино.

Накануне "Челси" потерпел поражение 1:0 от "Сити" в полуфинале Кубка Англии, лишившись возможности завершить свой первый сезон при Почеттино с трофеем.



"Челси" разочаровывающим образом выступает в Премьер-Лиге и с высокой вероятностью не попадет в еврокубки, однако Гвардиола не сомневается, что его аргентинский коллега приведет "синих" к успеху.



"Прямо сейчас в Англии так много тренеров топ-уровня, и Маурисио определенно является одним из них. "Челси" станет гораздо лучше как команда с ним в качестве тренера. У меня нет сомнений насчет этого", — цитирует Гвардиолу Football.London.