Калвин Филлипс вернется в "Сити"
Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс вернется в "Манчестер Сити" после окончания этого сезона.
Напомним, на вторую половину этого сезона Филлипс отправился в аренду в "Вест Хэм", надеясь обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2024.
Однако 28-летний полузащитник с самого начала принялся демонстрировать наполненную ошибками игру, в результате чего не был вызван в сборную Англии на товарищеские матчи в конце марта.
И хотя сезон еще не завершился, "Вест Хэм" уже решил, что не будет договариваться с "Сити" о продлении аренды Филлипса на следующий сезон или о выкупе.
Как сообщает Sky Sport Germany, летом Филлипс снова станет головной болью "Сити", с которым у него есть контракт до 2028 года. Ожидается, что "горожане" попытаются найти покупателя на Калвина.
Этим покупателем может стать бывший клуб Филлипса "Лидс" в случае своего возвращения в Премьер-Лигу.
21.04.2024 15:00
Просмотров: 321
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: