Калвин Филлипс вернется в "Сити"

Полузащитник "Вест Хэма" Калвин Филлипс вернется в "Манчестер Сити" после окончания этого сезона.

Напомним, на вторую половину этого сезона Филлипс отправился в аренду в "Вест Хэм", надеясь обеспечить себя игровой практикой в преддверии Евро-2024.



Однако 28-летний полузащитник с самого начала принялся демонстрировать наполненную ошибками игру, в результате чего не был вызван в сборную Англии на товарищеские матчи в конце марта.



И хотя сезон еще не завершился, "Вест Хэм" уже решил, что не будет договариваться с "Сити" о продлении аренды Филлипса на следующий сезон или о выкупе.



Как сообщает Sky Sport Germany, летом Филлипс снова станет головной болью "Сити", с которым у него есть контракт до 2028 года. Ожидается, что "горожане" попытаются найти покупателя на Калвина.



Этим покупателем может стать бывший клуб Филлипса "Лидс" в случае своего возвращения в Премьер-Лигу.